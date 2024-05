Eliminato Isola dei famosi 2024, chi è?/ Previsioni e sondaggi: testa a testa Dario Cassini e Linda Morselli

Isola dei famosi 2024 eliminato: chi sono i naufraghi in nomination

Manca poco alla messa in onda della 11a puntata dell’Isola dei famosi 2024 e si scoprirà chi tra Artur Dainese, Edoardo Franco, Karina Sapsai, Dario Cassini e Linda Morselli sarà eliminato e dovrà abbandonare per sempre Cayo Cochinos e l’Honduras. Ad decidere chi mandare in nomination sono stati tutti gli altri naufraghi, che hanno fatto un nome ciascuno e la leader della settimana Matilde Brandi che ha scelto di mandare direttamente a rischio eliminazione l’ex vincitore di Masterchef.

In generale si può dire che le new entry non sono state accolte con favore dagli altri naufraghi. Infatti, tutt’e tre gli ultimi ingressi: Dario Cassini, Linda Morselli e Karina Sapsai sono finiti al televoto proprio per questo motivo. A spiegarlo in maniera chiara e diretta è stato Edoardo Stoppa che ha confessato di non voler nominare i veterani ma, appunto, i nuovi. Artur Dainese, invece, pur essendo sull’Isola dei famosi 2024 sin dall’inizio è sempre stato inviso agli altri naufraghi ed è finito quasi sempre a rischio eliminazione. Svelati i concorrenti i nomination, capiamo tramite i sondaggi e le previsioni chi sono coloro che rischiano di essere eliminati.

Eliminato Isola dei famosi 2024, sondaggi e previsioni: rischiano Dario Cassini e Linda Morselli

Nel dettaglio secondo i pronostici a rischiare di essere l’eliminato dall’Isola dei famosi 2024 sono Dario Cassini e Linda Morselli. Partendo dai sondaggi ufficiali di ForumFree si scopre che il preferito del pubblico è Artur Dainese con bel 34,35% di voti a favore, seguito da Edoardo Franco con il 30,53%. A notevole distanza ma comunque salva si posizione Karina Sapsai con il 17, 30% di voti a favore. Dunque i meno votati sono Linda Morselli con il 9,92% e Dario Cassini con il 7,89%.

Negli altri sondaggi in giro per il web tra le varie pagine social la classifica di gradimento resta quasi invariata. Ai primi posti, dunque tra i favoriti, ci sono Artur Dainese ed Edoardo Franco seguiti da Karina Sapsai. E dunque l’eliminato dell’Isola dei famosi 2024, stando a questi pronostici dovrebbe essere uno tra Dario Cassini e Linda Morselli entrambi con una media del 10% di preferenze.











