Eliminati terzo serale Amici 21 e ballottaggio/ Fuori John Erik e testa a testa Nunzio-Leo, è polemica!

Amici 21, il primo eliminato è John Erik DeLa Cruz: piovono contestazioni sui giudici del terzo serale

C’è grande attesa generale per il terzo serale Amici 21, la cui messa in onda è prevista per il prossimo 2 aprile 2022 su Canale 5 e di cui spuntano in queste ore le relative anticipazioni tv, fornite da Amici news e Il vicolo delle news. Secondo le stesse a finire a rischio, al ballottaggio per il primo eliminato, sono il ballerino pupillo di Veronica Peparini, John Erik Dela Cruz, il rapper e il cantante pupilli di Anna Pettinelli, Crytical e Albe. A spuntarla saranno le due ugole, mentre a lasciare lo show sarà il ballerino dalle origini filippine. Questo, con non poche polemiche annesse.

Tra le reazioni social registrate all’uscita di scena da Amici di John, infatti, emergono tra le contestazioni più disparate del web: “L’ennesima conferma che l’hip hop non è assolutamente apprezzo in questo programma. John meritava di più”; “Che vergogna”; “Lui eliminato e abbiamo ancora Albe?”; “Come hanno osato”. E le contestazioni sono tutte rivolte ai tre giudici del serale Amici 21, adibiti alle votazioni, quali Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash Fiordispino, il quale però non presenzia nello studio tv in quanto in isolamento domiciliare per la riscontrata positività al Coronavirus. Stash interverrà in collegamento da casa e al suo posto figurerà in studio l’attrice Sabrina Ferilli, accompagnata dal disturbatore seriale e volto tv di Tale e quale show, Giovannino. In qualità di ospite in studio è atteso il cantautore reduce da Sanremo 2022, Fabrizio Moro, e insieme a lui si preannuncia nello stesso ruolo Nina Frassica.

Secondo le anticipazioni tv relative al terzo serale di Amici 21, inoltre, a finire al ballottaggio per la seconda eliminazione sono i ballerini latinisti Nunzio Stancampiano e Leonardo Lini, rispettivamente pupillo di Raimondo Todaro e pupillo di Alessandra Celentano, tra i quali si assisterebbe ad “un testa a testa”: i giudici sarebbero combattutissimi, anche perché i due talenti a rischio sono appartenenti alla medesima categoria, quella del ballo latino.

E -stando a quanto anticipa Il vicolo delle news- a lasciare il serale di Amici 21 tra i due ballerini sarà alla fine Leo. Rispetto al preannunciato verdetto del secondo eliminato, l’opinione dell’occhio pubblico si spacca a metà intanto, soprattutto in riferimento al trattamento riservato dalla maestra Alessandra Celentano ai due latinisti, uno critico verso Nunzio e uno protettivo verso Leo. Come emerge tra i relativi commenti più aggreganti: “Quanto ci godo…”; “Che schifo…hanno fatto vincere il trash…Leo era più bravo”. .

