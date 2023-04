Eliminato Amici 2023 e pagelle terzo serale: Maddalena e Angelina al top/ Wax graziato, Samuele esce ma…

Amici 2023, il terzo serale si apre con Mattia Zenzola: le pagelle de il sussidiario.net

Prosegue la competizione di Amici 2023, con il terzo serale che -tra i concorrenti in corsa- decreta l’eliminato Samuele Segreto per la quota sesso forte e il dominio del sesso debole con Maddalena Svevi e Angelina Mango nelle rispettive categorie in corsa per il montepremi finale, ballo e canto. Un giudizio sintetico, che riportiamo tra le pagelle de il sussidiario.net. Questo, ap margine del nuovo appuntamento TV del serale di Amici 2023 di sabato 1° aprile, che nella sfida a tre squadre si apre con Mattia Zenzola: il ballerino allievo di Raimondo Todaro si esibisce in una performance rappresentativa del suo talento, un paso doble di latino in coppia con l’assistente del maestro, Benedetta Vari. L’esibizione é muy caliente, tanto che tra i giudici é un tripudio di consensi e in particolare Cristiano Malgioglio non nasconde di subire il fascino dello show, dicendosi in preda a delle “vampate di calore”. Lo stesso Malgioglio, poi, prosegue con i complimenti a Mattia, non nascondendo di trovarlo più talentuoso dei performer di latino originari dell’Havana, e il sentiment dei telespettatori attivi nel web approva in pieno. Voto: 9.

Nel terzo serale, per la quota canto, sfida Mattia Zenzola, Aaron Cenere, che apre la sua corsa al terzo serale di Amici 2023 con una performance nel canto di musica italiana, ossia La verità, per poi mettersi alla prova anche in lingua straniera, una cover di Fallin’ di Alicia Keys. Il sentiment generale, tra la sentenza dei giudici e l’occhio pubblico attivo nel web, tra le annesse reaction, si aspetterebbe che il cantautore allievo di Rudy Zerbi cantasse con la volontà di emozionare emozionandosi, senza pensare troppo alla cura della tecnica di canto che lo bloccherebbe dal rendersi veicolo dell’emozione sul palco al servizio dello spettatore. Voto: 6.

É poi la volta di Wax, allievo cantautore di Arisa, che al terzo serale di Amici 2023 si rivela sottotono, sicuramente non il migliore tra le sfaccettature ad oggi emerse di sé al talent show. Questo, complici le assegnazioni-cover di brani che non valorizzerebbero le sue qualità musicali, come il segno distintivo della voce, anche se emozionanti sono tuttavia le esibizioni del giovane dei singoli Grazie e Ballerine e guantoni. Wax finisce al ballottaggio finale ad eliminazione certa, schierato contro Samuele Segreto e l’eliminato é alla fine quest’ultimo, come auspicato dai fan un favore del cantautore. Voto: 6.

Isobel Fetiye Kinnear, preannunciata dai bookmakers come una dei favoriti, tra i talenti in corsa, alla vittoria del circuito danza di appartenenza e la vittoria del montepremi finale di Amici 2023, non brilla al terzo serale. Questo, dal momento che il guanto di sfida a prova di sensualità, voluta dalla sua stessa insegnante Alessandra Celentano per indebolire la sua diretta rivale Maddalena Svevi, finirebbe per favorire quest’ultima come si evince dal sentiment dei giudici e il web. Tra le altre prove, particolarmente dibattute nel web sono il guanto eseguito sulle note di un Medley di Britney Spears con Baby One more time e Gimme More e un guanto sulle note di un remix di Toxic, hit cult sempre del repertorio di Britney Spears. Voto: 7.

Maddalena Svevi, quindi, registra la sua rivincita al terzo serale di Amici 2023. Si fa valere sul palco come ballerina, tanto che c’é chi tra i telespettatori attivi via social e i giudici Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofré Michele Bravi, come il primo in giuria, la difende a spada tratta. Facendo eco all’insegnante di ballo Emanuel Lo, Malgioglio difende l’allieva dalle continue critiche della Celentano, che dopo averle dato della gattina per mancanza di spiccata sensualità, al confronto con la sua pupilla Isobel, l’accusa di essere insignificante e/o volgare sul palco. Critiche non costruttive a detta di Malgioglio che quindi contesta a gran voce la Celentano: “Demoralizzi la ragazza”. Voto: 9.

Per la quota canto, Angelina Mango, allieva di Lorella Cuccarini, si dimostra ancora una volta una grande protagonista di Amici 2023, anche se al terzo serale si esibisce prettamente in lingua inglese facendosi desiderare in lingua italiana. Tra i giudici e i telespettatori attivi online lei mette

tutti d’accordo sul parere espresso dal giudice Cristian Malgioglio, che evidenzia di lei una singolare capacità di rendersi veicolo di una emozione attraverso il canto, nell’interpretazione e intenzione vocale, anche nelle assegnazioni di musica in lingua straniera: “Un consiglio, rimani così come sei…c’é bisogno di facce pulito…la tua fragilità é la tua forza”. Voto: 10.

É poi la volta di Ramon Agnelli, allievo ballerino di Alessandra Celentano, che tra le altre prove in puntata é protagonista del guanto di sfida sui virtuosismi nel ballo, contro Samuele Segreto. Se i giudici sembrano dargli il pieno consenso , nel sentiment web c’é chi tra i telespettatori lo definisce limitato al genere della sua danza classica. Particolarmente apprezzata é l’esibizione del Cigno nero, ma da lui si attendono passi avanti, in altri stili di danza. Voto: 6.

Cricca si attiva troppo poco a detta dei fan, al terzo serale, esibendosi sulle sole note di Tu non mi basti mai. La cover, tuttavia, gli consente di battere Aaron Cenere, alla sfida al cospetto dei giudici, con Cricca che porta il punto a casa. Che possa soffiare il posto di finalista, ad Aaron, non si direbbe un’ipotesi azzardata, in primis per la capacità di interpretazione, dove sembra fare la differenza. Voto: 7.

Alessio Cavaliere é il preannunciato outsider al serale di Amici 2023. La new entry tra gli ultimi arrivati nella classe dei concorrenti in corsa per il montepremi della scuola si esibisce, tra le altre performance, in un Medley sulle note di Justin Bieber e Michael Jackson, mettendo così in evidenza il suo inconfondibile staging tra dinamismo nei movimenti e carisma. Voto: 9.

Federica Andreani, si esibisce in una sola performance, la cover sulle note di Valerie della compianta Amy Winehouse. L’unica esibizione sembra, però, bastare a mettere d’accordo molti tra i presenti in studio e il restante occhio pubblico, anche a casa, sul dato oggettivo che la allieva di Arisa sia candidata ad un posto alla finale di Amici 2023, in primis per l’interpretazione sul palco, nel canto. Voto: 7.

Spazio, infine, a Samuele Segreto, finito a rischio eliminazione al termine della seconda manche, passando così al ballottaggio finale ad eliminazione certa schierato contro Wax. Il terzo serale si rivela per lui un appuntamento TV poco fortunato. Nonostante le varie sfide sostenute, come il guanto sui virtuosismi, le dance moves di hip hop di livello advanced, eseguiti evidenziando così la versatilità nella danza, Samuele non convince i giudice tanto che quest’ultimi lo decretano eliminato definitivo. Questo, per il gran dispiacere dei fan che ora contestano online il verdetto funesto ai danni del beniamino. Voto: 7











