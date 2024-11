Eliminato Ballando con le stelle 2024, spareggio a tre tra Sonia Bruganelli, Francesco Paolantoni e Anna Lou Castoldi: chi rischia?

Si preannuncia una puntata ricca di colpi di scena quella di questa sera, sabato 23 novembre 2024, di Ballando con le stelle 2024. Subito dopo con il consueto appuntamento di Ballando on the road ci sarà lo spareggio tra le coppie ultime classificate nella scorsa puntata e solo due si salveranno mentre una dovrà abbandonare lo show e sperare poi nel ripescaggio. Chi sarà l’eliminato Ballando con le stelle 2024 tra Francesco Paolantoni, Sonia Bruganelli e Anna Lou Castoldi?

Le coppie formate da Francesco Paolantoni con Anastasia Kuzmina e Sonia Bruganelli e Carlo Aloia sono ormai dei veterani degli spareggi avendone disputati circa cinque a testa. Stupisce invece che a rischiare di essere l’eliminato Ballando con le stelle 2024 sia Anna Lou Castoldi con Nikita Pedrotti. La figlia di Morgan e Asia Argento è la vera e propria rivelazione di questa edizione e sin da subito si è imposta come papabile vincitrice, tuttavia nelle ultime puntate le sue performance non sono state eccellenti ma sicuramente non merita di uscire. È più probabile, quindi, che ad uscire sia uno tra il comico napoletano, la cui ballerina è infortunata o l’imprenditrice ed ex moglie di Paolo Bonolis che nelle scorse ore si è sfogata dichiarandosi stanca dell’eccessiva severità e cattiveria della giuria.

Chi sarà l’eliminato di Ballando con le stelle 2024, 9a puntata? Francesco Paolantoni deve fare i conti con l’infortunio di Anastasia Kuzmina alle prese con una distorsione alla caviglia, una lesione al legamento, condizione per la quale non può ancora poggiare il piede a terra. L’attore si è preparato con il maestro di Bianca Guaccero Giovanni Pernice si è esibiranno in un particolare ballo a tre. La stessa Milly Carlucci a tal proposito ha rivelato: “Saremo pronti a tutte le evenienze. Lui intanto proverà. Sarà una sala prove a tre. Quindi ci sarà Anastasia a guidare le danze, ma chi lo prenderà sotto le sue grinfie sarà Giovanni Pernice. Adesso entriamo in un ménage à trois, una cosa veramente strana, direi spettacolare”.

Diverso è invece è il caso di Sonia Bruganelli che, aldilà dello spareggio, in queste ore ha affidato ai social il suo desiderio di ritirarsi: “Sono divisa fra la volontà di rimanere in trasmissione e dedicarmi al mio quinto spareggio e uscire perché inizio a essere fisicamente provata, questo significa che la leggerezza con cui entravo in sala prove (perché sapevo che lo studio sarebbe stato complicato e ho capito da subito che il livello dei concorrenti era molto alto) non c’è più. Da un lato vorrei mettercela tutta e dall’altro ho un corpo che inizia a darmi problemi. Sono demotivata.” Insomma mai spareggio è stato più incentro e ricco di imprevisti tra infortuni e voglia di ritirarsi.