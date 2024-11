Chi sarà l’eliminato della settima puntata di Ballando con le stelle 2024? Rischia Sonia Bruganelli

Chi sarà l’eliminato della settima puntata di Ballando con le stelle 2024? La gara è ormai entrata nel vivo e, al momento, solo due concorrenti sono stati definitivamente eliminati: i Cugini di Campagna e Alan Friedman. A loro si aggiunge Nina Zilli che, in realtà, si è ritirata per infortunio. La settima puntata potrebbe riservare al pubblico colpi di scena, a partire dal destino di Sonia Bruganelli. L’opinionista è già finita a rischio ballottaggio in due occasioni, e se una volta è stata eliminata e riammessa in gara con la golden card di Sara Di Vaira, la seconda è stata salvata dal pubblico a casa.

Questa sera Sonia Bruganelli potrebbe però finire nuovamente al ballottaggio per l’eliminazione, e non solo per una questione di statistica, ma anche perché potrebbe portare in scena un’esibizione non delle migliori.

Eliminato Ballando con le stelle 2024, perché rischia anche Francesco Paolantoni

L’opinionista ha annunciato sul suo profilo Instagram di essersi nuovamente infortunata, il che potrebbe compromettere la sua performance e, quindi, ottenere un punteggio basso. L’altra possibilità è che addirittura decida di ritirarsi a causa dell’infortunio. Fatto sta, che Sonia Bruganelli è sicuramente una dei concorrenti di Ballando con le stelle 2024 più a rischio in questa settima puntata.

Se dovessimo poi basarci su una questione di età – visto che coloro che sono stati finora eliminati sono gli Over del gruppo – rischierebbe questa sera anche Francesco Paolantoni. Finora mai finito al ballottaggio per l’eliminazione, il comico e attore napoletano potrebbe rischiare nella puntata del 9 novembre, magari proprio contro Sonia Bruganelli. Starebbe poi al pubblico decidere chi merita di proseguire la corsa alla vittoria e chi no.