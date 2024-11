Eliminato Grande Fratello 2024, 12a puntata: i concorrenti al televoto

Tutto pronto per una nuova puntata del Grande Fratello 2024, il reality show condotto da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. Stasera, martedì 12 novembre 2024, scopriremo il nome di un altro concorrente eliminato costretto ad abbandonare definitivamente la casa più spiata d’Italia. A deciderlo, naturalmente, sarà il pubblico da casa tramite il televoto. A rischio questa settimana ci sono Shaila Gatta, Mariavittoria Minghetti e Clayton Norcross. A poche ore dalla diretta della 12ima puntata del reality show i sondaggi premiano Mariavittoria Minghetti con più del 50% delle preferenze del pubblico. La “nip” 31 enne di Roma, laureata in Medicina alla Sapienza, continua a conquistare consensi nel pubblico del reality.

Luca Calvani, chi è il compagno Alessandro Franchini/ Coming out solo sei anni dopo l'inizio della relazione

A seguire poi c’è Shaila Gatta che, dopo il tira e molla con Javier Martinez, alla fine ha deciso di lasciarsi andare vivendo nella casa un flirt con Lorenzo Spolverato. Nonostante tutto però la ex velina di Striscia La Notizia può contare su uno zoccolo duro di fan che sembrerebbe premiarla, visto che i sondaggi la vedono al secondo posto con il 27% delle preferenze.

Grande Fratello 2024, 12a puntata/ Diretta, eliminato: il confronto tra Federica ed Alfonso

Grande Fratello 2024, i sondaggi: Clayton Norcross sarà eliminato?

Ultima posizione per Clayton Norcross, l’attore americano conosciuto dal grande pubblico per aver recitato tantissimi anni nella soap opera Beautiful. Secondo i sondaggi della vigilia, l’attore statunitense americano è tra i concorrenti più a rischio eliminazione visto che ha raccolto solo il 17% delle preferenze. Sarà proprio l’ex volto della soap opera Beautiful ad essere eliminato durante la dodicesima puntata del Grande Fratello 2024?

Naturalmente è ancora tutto da decidere, visto che il televoto sarà chiuso durante la diretta della 12ima puntata da Alfonso Signorini a cui spetterà poi leggere il verdetto definitivo. Sarà lui, dunque, l’eliminato della dodicesima puntata del Grande Fratello 2024? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta del GF in onda dalle 21.34 in prime time su Canale 5!

Genitori di Mariavittoria Minghetti, chi sono?/ "Sono stata viziata ma avrei voluto che invece mi guidassero"