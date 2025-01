Nella puntata del 13 gennaio, Helena Prestes è stata inaspettatamente eliminata dal Grande Fratello. Nonostante fosse considerata una delle principali favorite per la vittoria, la brasiliana è stata sconfitta dalla ‘rivale’ Shaila Gatta e dagli altri concorrenti in nomination, ovvero Luca Calvani, Tommaso Franchi e Ilaria Galassi. La sua uscita ha scatenato un vero e proprio terremoto sul web. I suoi numerosi fan, provenienti da tutto il mondo, hanno subito iniziato a gridare al complotto. A peggiorare la situazione, un errore nel documento con le percentuali di voto ha spinto molti a richiedere un nuovo televoto. Ma in tutto questo caos, come ha reagito Helena?

Una volta uscita dalla Casa più spiata d’Italia, Helena non ha perso tempo e ha subito ripreso in mano i suoi social, curiosando tra le pagine e i profili a lei dedicati. Durante la sua esperienza, la brasiliana è riuscita a conquistare non solo un nutrito gruppo di fan, ma anche a dare vita a due popolari ‘ship’: quella con Zeudi Di Palma, ribattezzata ‘Zelena‘, e quella con Javier Martinez, conosciuta come ‘Helevier‘. Questo perché, nelle ultime settimane del reality, l’influencer ha mostrato un evidente interesse per entrambi. E ora che è tornata alla vita reale, sembra che le cose non siano cambiate affatto.

Durante la notte e la mattinata del 14 gennaio, Helena ha attirato l’attenzione mettendo una serie di like a post dedicati sia alla sua ‘amicizia speciale’ con Zeudi, sia al legame con Javier. I fan di entrambe le coppie non hanno perso tempo e hanno condiviso gli screenshot sui social, interpretando quei gesti come una possibile conferma delle rispettive ‘ship‘. Inoltre, come rivelano altri screen, Helena avrebbe persino risposto in chat privata ad alcuni fan delle due ‘coppie‘, alimentando ancora di più le loro speranze.

Sembrava che le fan di Javier stessero vincendo la ‘battaglia’, visto che Helena su Instagram aveva deciso di seguire solo lui, ignorando Zeudi. Ma ecco il colpo di scena: la sorella di Helena avrebbe messo il segui a Zeudi, e poco dopo la stessa Helena ha pubblicato un post su X dedicato solo all’ex Miss Italia. Prima si è fatta vedere con un selfie per salutare i suoi fan, poi ha condiviso una foto di Zeudi nella Casa, scrivendo: “Meglio non giocare con lei, forza Zeudi”, aggiungendo l’hashtag delle ‘Zelena‘. Insomma, proprio come al Grande Fratello, anche fuori l’ex naufraga sembra più confusa che mai. Riuscirà a far chiarezza prima della prossima diretta di giovedì 16 gennaio? Chissà…