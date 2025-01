Sembra essere giunta al capolinea l’amicizia nata al Grande Fratello tra Amanda Lecciso e Bernardo Cherubini. Fin dal suo ingresso, il fratello di Jovanotti ha confessato di essere interessato alla donna, che però ha sempre mantenuto le distanze. Dopo aver ricevuto un ‘due di picche’, Bernardo ha iniziato ad allontanarsi, arrivando a nominarla nell’ultima puntata andata in onda lo scorso lunedì, 13 gennaio. Come motivazione, Bernardo aveva spiegato di trovarla spenta e di voler darle un incentivo. Amanda, però, non sembra affatto convinta delle sue parole ed è convinta che dietro il suo comportamento si nasconda una strategia ben studiata.

Durante una conversazione a tavola con gli altri coinquilini, la sorella di Loredana Lecciso ha affrontato Bernardo senza mezzi termini, accusandolo di essere un abile giocatore. Secondo lei, l’uomo avrebbe usato la tecnica del corteggiamento solamente per apparire simpatico agli occhi del pubblico, ma senza provare un reale sentimento nei suoi confronti. “Ti dico la verità cruda? Io penso che tu sappia tanto giocare su questa cosa divertente, ne sono convinta. E non sono l’unica a pensarlo. Sei contento per la clip, poi fai la nomination…”, ha detto la Lecciso.

Amanda Lecciso accusa Bernardo Cherubini: “Mi usi solo per le clip al Grande Fratello”

Bernardo Cherubini, visibilmente infastidito, ha negato categoricamente queste accuse: “Io cerco le telecamere? Mi nascondo sempre dietro Emanuele”. Amanda Lecciso, però, ha incalzato di nuovo il coinquilino, esponendo ulteriori ‘prove’ alla sua tesi: “Ogni domenica sera vieni a stuzzicarmi, perché sa che nominare me significa attirare l’attenzione su di te. Vuoi la clip”. A quel punto, si sono intromessi anche gli altri inquilini, che hanno dato in parte ragione alla Lecciso. “Io penso che Bernardo è veramente innamorato di te, ma che romanzi un pochettino perché gli piace farlo”, ha detto Javier Martinez.

Anche gli altri sembrano essere della stessa opinione: credono ai sentimenti di Bernardo per Amanda, ma sono anche sicuri che ne approfitti per apparire in puntata. “Ci marcia un pochino”, ha sentenziato Stefania Orlando. Dal canto suo, Bernardo ha chiarito di non provare più niente per lei e di vederla ormai solo come un “lontano ricordo”. Al contrario, ora sarebbe la stessa Amanda a stuzzicarlo. “Se venisse da me, direi di no. Lei è ferita perché ora avrebbe un secco no”, ha aggiunto l’uomo, tra le risate e le prese in giro del resto dei concorrenti del Grande Fratello.