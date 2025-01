Eliminato Grande Fratello, 22a puntata: chi è? A rischio Shaila Gatta ed Helena Prestes ma anche Ilaria Galassi

È tutto pronto per la puntata di questa sera, lunedì 13 gennaio 2025, del reality show condotto da Alfonso Signorini ed c’è molta attesa anche per scoprire chi sarà l’eliminato Grande Fratello. In nomination ci sono ben cinque personaggi che si sono spesi molto all’interno della Casa più spiata d’Italia nel creare dinamiche: Helena Prestes, Shaila Gatta, Luca Calvan, Tommaso Franchi e Ilaria Galassi ed uno di loro dovrà abbandonare per sempre il GF.

Zeudi Di Palma innamorata di Helena Prestes al Grande Fratello 2024?/ "Mi piace solo lei"

Dando un’occhiata ai vari sondaggi le più a rischio sono le due protagoniste assolute del reality: Helena Prestes e Shaila Gatta. Scendendo nel dettaglio, infatti, i sondaggi del Grande Fratello Forum, Isa e Chia, Reality House e degli account Twitter dedicati al reality vedono come possibile eliminato Grande Fratello della puntata di questa sera Shaila Gatta, seguita a ruota da Helena. Dunque si contendono la possibilità di restare in Casa l’ex velina di Striscia la notizia e la modella brasiliana. Tuttavia, stando invece ai sondaggi lanciati su Twitter dal sito Biccy, a sorpresa, ad uscire potrebbe essere Ilaria Galassi con il 53% dei voti per la sua eliminazione.

Jessica Morlacchi torna al Grande Fratello/ Questa sera il confronto con Luca Calvani e Helena Prestes

Grande Fratello, chi sarà l’eliminato? Salvi Luca Calvani e Tommaso Franchi

Nel sondaggio lanciato dal Grande Fratello Forum alla domanda ‘chi vuoi eliminare’ il 47,86% ha scelto Shaila Gatta seguita a notevole distanza da Helena Prestes con il 27,89% di voti contro e da Ilaria Galassi con il 13,42%. Stando a quanto riportato in questo sondaggio salvi a mani base dovrebbero essere Luca Calvani, con solo il 4,87% di voti contro e Tommaso Franchi con il 5,97%. Anche negli altri sondaggi, sebbene cambino le percentuali, le più a rischio sono l’ex velina e la modella: una tra Shaila ed Helena sarà l’eliminato Grande Fratello della 22a puntata? Del resto la stessa Chiara Cainelli parlando con gli altri concorrenti ha rivelato perché sono proprio loro le più a rischio: “Se io sono un fan di Helena voglio fuori Shaila e viceversa. Secondo me potrebbe essere uno scontro tra fanclub. Per quale motivo un fan di Helena dovrebbe votare per Ilaria o Luca? Questo è il mio ragionamento e penso di avere ragione. Quindi la domanda è chi sarà eliminata dal GF tra loro due”.