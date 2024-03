Eliminato Grande Fratello: Anita rischia contro Massimiliano, Giuseppe, Simona e Federico?/ Il pronostico

Grande Fratello 2024, chi sarà il prossimo eliminato? Il pronostico sul nuovo televoto

Anita Olivieri rischia l’eliminazione con gli altri nominati al televoto di Grande fratello 2024, Massimiliano Varrese, Simona Tagli, Federico Massaro e Giuseppe Garibaldi. L’ormai rivale di Beatrice Luzzi, ha toccato con un soffio la finale, ma il pubblico ha alla fine eletto Rosy Chin seconda finalista. Questa volta è invece finita al televoto che decreterà il primo candidato alla prossima eliminazione dal Grande Fratello e, stando ai pronostici, il rischio che possa essere lei c’è, anche se non è il concorrente più a rischio.

In attesa dei risultati del televoto previsti nella puntata datata 14 marzo sulle reti TV e streaming Mediaset, é possibile tracciare un pronostico coi dati di un sondaggio aperto su Facebook che chiama l’occhio pubblico ad esprimere una preferenza tra i nominati al quesito: “Chi vuoi salvare per un posto in finale, al GF?”.

Simona Tagli preferita e Federico Massaro eliminato? Le previsioni per il prossimo televoto del Grande Fratello 2024

Coi dati alla mano dell’exit-poll, Simona Tagli si preannuncia come la preferita del pubblico, votata al 40% dei consensi. Nell’ordine di gradimento dell’occhio pubblico, seguono poi in seconda posizione Anita Olivieri, Massimiliano Varrese e Giuseppe Varrese, votati al 16% delle preferenze. Infine, il meno favorito al televoto dai voti per il salvataggio, e quindi papabile candidato al rischio eliminazione al Grande Fratello 2024, é Federico Massaro, votato alla risicata percentuale del 12%.

Intanto, si fa sempre più vicina la data della messa in onda della puntata finale di Grande fratello 2024. Così come anticipato in una diretta del gioco dal conduttore, Alfonso Signorini, la puntata finale del Grande Fratello non é di certo lontana, e salvo cambiamenti repentini della programmazione Mediaset andrebbe in onda il prossimo 4 aprile 2024, in prima serata TV e streaming sulle reti Mediaset.











