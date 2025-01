È andata in onda ieri, mercoledì 8 gennaio 2025, la 21esima puntata del Grande Fratello e come al solito i colpi di scena non sono mancati. Da giorni non si faceva che parlare di alcuni provvedimenti disciplinari nei confronti di alcuni concorrenti, gli autori però hanno fatto una scelta diversa. Invece di squalificare o optare per un televoto flash hanno preferito mandare chi ha violato le regole del reality direttamente in nomination.

Sono stati Tommaso Franchi, Luca Calvani, Shaila Gatta, Ilaria Galassi ed Helena Prestes a finire al televoto, le ultime due hanno anche fatto i conti con un provvedimento disciplinare. Le novità però non sono finite, in questo caso infatti il pubblico non dovrà scegliere chi vuole salvare ma chi vuole eliminare.

Solitamente sono i concorrenti ritenuti più ‘deboli’ a rischiare di essere eliminati al Grande Fratello, in questo caso però sono quelli più ‘forti’ e con più hater a rischiare di più. Sui vari forum e pagine social dopo il televoto sono stati aperti subito dei sondaggi dedicati al reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Al momento sembra che Ilaria Galassi, Luca Calvani e Tommaso Franchi possono stare tranquilli perché sono Helena Prestes e Shaila Gatta le più votate.

A rischiare di più al momento è l’ex velina di Striscia la notizia e subito dopo c’è la modella brasiliana. I tantissimi fan del Grande Fratello non vedono l’ora di scoprire chi dovrà lasciare la casa più spiata d’Italia, ad uscire sarà una tra Helena Prestes e Shaila Gatta o la situazione potrebbe subire uno stravolgimento? Non ci resta che attendere la messa in onda della prossima puntata per scoprirlo.