Alfonso Signorini entra al Grande Fratello e annuncia provvedimenti disciplinari in arrivo

Alfonso Signorini ha dato il via alla prima attesa puntata del Grande Fratello del 2025 in modo inusuale: facendo il suo ingresso nella Casa. Purtroppo però, non per portare buone notizie, ma per annunciare loro, faccia a faccia, l’imminente arrivo di provvedimenti disciplinari per coloro che si sono resi protagonisti di gesti e parole scorretti.

Chi sarà squalificato Grande Fratello? Pronostici/ Helena rischia ma potrebbero 'graziarla', ecco perché!

“Voi avete fatto e detto delle cose che hanno oltrepassato il limite, Il limite del buon gusto e della decenza, lasciatemelo dire!”, ha esordito Signorini in Casa, di fronte al parterre di concorrenti al completo. “Quindi ciascuno di voi o chi ha fatto quel che sa ne risponderà questa sera.” ha annunciato. Si è quindi detto molto dispiaciuto di quanto visto in questa settimana, oltre del dover fare il ‘maestrino’, “però questo è uno di quei casi che quando ci vuole ci vuole.” ha ammesso.

Lorenzo Spolverato abbandona il Grande Fratello? L'annuncio/ "Se mercoledì non mi cacciano, vado fuori io"

Signorini asfalta i concorrenti: “Nessun motivo giustifica la mancanza di empatia e dignità”

Il conduttore ha quindi continuato il suo discorso, sottolineando come nella Casa, in questi giorni, si sia persa anche un po’ di dignità: “Ciascuno di voi è entrato qui per diverse ragioni: c’è chi vuole vincere e quindi competere, c’è chi vuole approfittarne per diventare ancora più famoso famoso, mettendosi in mostra come può o sa, anche se ci sono modi e modi, e poi c’è chi vuole fare un’esperienza personale, anche se non ce ne sono tantissimi, anche giustamente. Questa ragioni non giustificano però il non saper convivere con intelligenza, con empatia tra di voi e dignità…”. Prima di lasciare la Casa, Signorini ha lanciato un’ultima stoccata ai gieffini: “Io non ho visto uno di voi tra tanta gente che abbia alzato la mano e abbia detto basta. Qualcuno è intervenuto a fermare aggressioni fisiche, e menomale direi! Ma non basta!”