Elimina Grande Fratello, fuori Bennardo Cherubini: testa a testa con Eva Grimaldi

Senza non troppo sorprese l’eliminato Grande Fratello è stato Bennardo Cherubini, ieri sera infatti è andata in onda la 26a puntata del reality di Canale5 e tra confronti e discussioni alla fine c’è stato il momento clou dell’eliminazione. In nomination erano ben sei concorrenti, alcuni protagonisti assoluti di questa edizione, altri invece presenti sin dall’inizio ma rimasti un po’ sordina ed altri ancora entrati nelle scorse settimane: Helena Prestes, Amanda Lecciso, Ilaria Galassi, Chiara Cainelli, Eva Grimaldi e Bennardo..

E proprio quest’ultimi Eva Grimaldi e Bennardo Cherubini si sono giocati fino all’ultimo la permanenza nella Casa più spiata d’Italia. Entrambi hanno ricevuto delle gradite sorprese per l’attrice la compagna Imma Battaglia mentre per il fratello del cantante la compagna Tiziana ma al momento del verdetto finale, l’eliminato Grande Fratello è Bennardo Cherubini. Tuttavia dalle percentuali di voto si scopre che si è trattato di un vero testa a testa con Eva Grimaldi (che già una volta era stata eliminato dal reality salvo poi rientrare grazie al ripescaggio. Bernardo ha ottenuto solo il 6,72% mentre l’attrice 9,46%.

Tutte le percentuali del televoto per l’eliminazione al Grande Fratello: Helena Prestes vola

Bennardo Cherubini è l’eliminato Grande Fratello della puntata andata in onda ieri sera, salvi invece Eva Grimaldi, Ilaria Gallassi con il 9,93% di voti a favore, Chiara Cainelli con il 10,42% e Amanda Lecciso con il 15,60%. A sorpresa però volano le preferenze per Helena Prestes che da sola ha raggiunto una percentuale quasi pari alla somma delle preferenze di tutti gli altri del 47,87%, segno che nonostante il carattere complesso l’affetto del pubblico per la modella brasiliana rimane intatto e può contare su una solida fanpage. Al televoto di questa settimana, invece, sono finiti: Emanuele Fiori, Luca Giglioli (Giglio), Iago Garcia, Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma. Chi uscirà nella prossima puntata di lunedì 3 febbraio 2025?