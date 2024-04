Eliminato L’isola dei famosi 2024: Francesco, Artur, Peppe, Daniele o Joe/ Il pronostico

L’isola dei famosi 2024, cinque sono i nuovi nominati al televoto di rischio

Francesco, Artur, Peppe, Daniele e Joe sono i nominati al televoto eliminatorio nella seconda puntata de L’isola dei famosi 2024. Nel rinnovato appuntamento in onda sulle reti TV e streaming Mediaset, in chiaro su Canale 5 e online sul sito Mediaset play nella prima serata del 15 aprile 2024 si decretano quindi cinque candidati al rischio di eliminazione dal reality show.

Stando alle nomination del gruppo di naufraghi concorrenti in corsa per la vittoria del montepremi de L’isola dei famosi 2024, in particolare, i cinque nominati al televoto sono ufficialmente a rischio per l’eliminazione prevista nella terza puntata isolana.

Più o meno famosi, i nominati Francesco, Arturo, Peppe, Daniele e Joe si contendono ora il salvataggio nel reality show sulla sopravvivenza, al televoto indetto a L’isola dei famosi. A prima firma Il sussidiario.net é ora possibile stilarne un pronostico, sulla base dell’exit poll di un sondaggio aperto via Facebook, che chiama l’occhio pubblico a decretare indirettamente l’eliminato al quesito: “chi vuoi salvare tra?”.

Il possibile eliminato é un concorrente tra Francesco e Artur? La previsione sulla terza puntata de L’isola dei famosi

Francesco e Artur sono i naufraghi più a rischio eliminazione, dal momento che registrano all’exit poll lo zero percento dei voti espressi per il salvataggio. A seguire, tra i nominati più a rischio, al penultimo posto nell’ordine di gradimento dell’occhio pubblico di L’isola dei famosi, abbiamo poi Joe e Daniele appaiati alla data percentuale di voti pari al 25% delle preferenze. Dopodiché il salvataggio spetterebbe al primo classificato Peppe, in quanto più votato dagli elettori al sondaggio sul nuovo televoto di rischio all’attivo per L’isola dei famosi 2024.

Chiaramente il solo content della terza puntata del gioco condotto da Vladimir Luxuria sulle reti TV e streaming Mediaset può confermare o smentire quanto pronosticato. Nel frattempo, intanto, Edoardo Stoppa segna un debutto vincente allo sbarco dei naufraghi in Honduras per L’isola dei famosi 2024….











