Eliminato quinto serale Amici 2023, chi è?/ I pronostici: Cricca e Wax a rischio, ‘sorpresa’ Aaron?

Oggi 13 aprile gli allievi del serale di Amici 2023 rimasti in gara tornano in studio per registrare la puntata che andrà in onda sabato 15 in prima serata su Canale 5. Anche questa settimana è prevista una sola eliminazione definitiva, alla quale si arriverà, come sempre, attraverso il ballottaggio tra gli eliminati provvisori di ognuna delle manche giocate dalle squadre in gara. Tra i tre, uno sarà subito riammesso in gara, gli altri due si giocheranno il posto nella scuola. Ma chi rischia oggi di dover abbandonare Amici 22?

Ormai sono soltanto nove gli allievi rimasti in gara: Aaron, Ramon e Isobel – per la squadra di Zerbi-Celentano; Cricca, Angelina e Maddalena per Cuccarini-Lo; Wax, Federica e Mattia per Arisa-Todaro. Tra questi c’è chi, per il web, è intoccabile, e chi invece rischia fortemente l’eliminazione questa sera. Andiamo a vedere chi.

Per la squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, è Cricca a rischiare più di tutti l’eliminazione nel quinto serale di Amici 2023. Il web è ormai certo che il cantante, finora dimostratosi punto debole della squadra (visti i pochi punti conquistati in gara ‘in solitaria’), abbia le ore contate. Anche Wax potrebbe questa sera trovarsi a rischio eliminazione, anche a causa di una settimana difficile. Il cantante di Arisa ha deciso di rifiutare ben due guanti di sfida (di cui uno lanciato proprio dalla sua coach), cosa che potrebbe causargli aspre critiche in studio e richiami da parte della giuria.

Potrebbe finire al ballottaggio finale per la prima volta anche Aaron, al centro di alcune critiche nella scorsa puntata. Per il ballo è invece Maddalena a rischiare la possibile eliminazione, anche se non sono da escludere colpi di scena.











