Daniela Zuccoli, nuovo amore dopo la morte di Mike Bongiorno

Per 40 anni, Daniela Zuccoli ha vissuto accanto a Mike Bongiorno con cui ha formato una splendida famiglia con la nascita dei figli Michele, Niccolò e Leonardo e da cui è sempre stata trattata come una principessa. Quello tra il conduttore e la sua dolce metà è stato un amore grande che accompagna ancora oggi Daniela Zuccoli nella sua quotidianità. Al suo fianco fino all’ultimo giorno della sua vita, Daniela porta il ricordo di Mike e del loro grande amore nel cuore. Tuttavia, dopo aver vissuto solo per i figli e il lavoro, Daniela sembrerebbe aver aperto le porte nuovamente all’amore.

Era il 2017 quando, per la prima volta, il settimanale Chi pubblicava le foto della Zuccoli in dolce compagnia svelando il nome dell’uomo al suo fianco: Elio. “Sono stata molto viziata da Mike. Se frequento qualcuno deve essere un cavaliere”, aveva raccontato.

Daniela Zuccoli: tutto tace su Elio, l’uomo arrivato dopo Mike Bongiorno

Molto discreta e riservata, Daniela Zuccoli non ha mai amato parlato della propria vita privata e, ai microfoni del settimanale Chi, nel 2017, in occasione dell’uscita delle foto in compagnia di Elio, raccontava: “Sapete quanto sono riservata e, in questo momento, posso solo dirvi che sono stata molto viziata e amata da Mike e per questo sono esigente – confessa alla rivista diretta da Alfonso Signorini – Perciò, se frequento qualche corteggiatore, deve essere per forza gentile, educato, cavaliere”.

Dopo aver trascorso i primi due anni, dopo la morte di Mike, in casa, Daniela Zuiccoli ha cominciato ad uscire con gli amici. Nella sua vita sarebbe così arrivato Elio di cui, però, non si sa quasi nulla. La Zuccoli, infatti, nelle varie interviste rilasciate, ha sempre preferito parlare del suo lungo amore con Mike evitando di raccontare dettagli della sua attuale vita sentimentale. Ad oggi, dunque, non si sa se Elio faccia ancora parte della sua vita.