Elio, chi è la moglie e il figlio che soffre di autismo/ “Malattia dimenticata”

Elio, chi è la moglie e chi sono i figli: Dante e Ulisse

Stefano Belisari, in arte Elio, frontman di Elio e le storie tese, sarà ospite a Che Tempo che fa condotto da Fabio Fazio. Il noto cantante comico è molto apprezzato nel panorama musicale, ma rimane particolarmente riservato sulla sua vita privata. Non molti sanno che l’artista è sposato e ha anche due figli: Dante e Ulisse.

L’attenzione al mantenere riservata la sua vita privata è talmente alta, che non si conosce neanche quale sia il nome della moglie. Ben diversa, invece, è la situazione riguardante uno dei suoi figli che soffre di autismo; sulla questione il cantautore satirico ha speso diverse parole, per sensibilizzare su questa malattia “dimentica”. Della moglie e dei figli di Elio non si hanno informazioni, se non quelle legate alla condizione di Dante, 12 anni. Il ragazzo stesso, salito sul palco dell’Arena Fiera di Bergamo, ha annunciato con coraggio di fronte alla platea: “Il mio nome è Dante, il cognome è Belisari ma, vabbè, a nessuno interessa, e sì, sono autistico e ne vado fiero”, ha aggiunto. “Godetevi lo spettacolo, vi lascio in pace, ma per favore rispettate tutte le persone autistiche”.

Elio e il racconto sul figlio Dante che soffre di autismo

Elio, in occasione dell’evento per la Fondazione Sacra Famiglia, aveva parlato della malattia di cui soffre il figlio Dante. Il cantante comico, come riporta Il Fatto Quotidiano, ha dichiarato: “Ho vissuto, e vivo, la condizione di genitore di un bimbo autistico. Voglio dire chiaramente che su questo tema siamo all’età della pietra, specialmente sotto il profilo della percezione. C’è poi il problema dei ciarlatani, delle “cure” che non fanno effetto”.

E ancora: “Ricordo quando cercavamo, io e mia moglie, qualcuno che ci dicesse se nostro figlio era autistico o no: avere una diagnosi è pressoché impossibile, ti viene fatta quasi sotto banco, ma in realtà si tratta di un passaggio fondamentale, perché la diagnosi precoce va fatta. È importante”.

