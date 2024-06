Scaletta Elio e Le Storie Tese, concerto Bologna oggi 30 giugno 2024/ “Questo spettacolo è come un ritorno”

E’ quasi tutto pronto a Bologna per il concerto di Elio e le Storie Tese. Grande curiosità di scoprire la scaletta ufficiale di questa serata che, come preannunciato dal gruppo sarà una sorta di ritorna. In una intervista rilasciata a Il resto del Carlino, il bassista Faso di Elio e le Storie Tese ha parlato del concerto di Bologna, in una tappa che si preannuncia sold-out. “È una città eccezionale. Dagli albori ai concertini, qui siamo venuti mille volte: il pubblico è sempre caloroso e allegro. Sarà questo spirito, non lo so, ma quando vedo il cartello che indica di essere arrivato in Emilia-Romagna… Sono felice”, le parole del bassista.

Per quanto riguarda la scaletta, le indiscrezioni suggeriscono brani come “La terra dei cachi”, “Supergiovane”, “Servi della gleba”, “Valzer transgenico”, in uno show che mescolerà racconti, aneddoti e tantissima musica. “Ci stiamo preparando scaldandoci a manetta, come una locomotiva quando sbuffa poco prima di arrivare in stazione. Siamo dei super amanti dell’esibizione dal vivo, è motivo di culto per noi”, hanno ricordato al quotidiano felsineo.

Elio e le Storie Tese, cresce l’attesa per la scaletta del concerto a Bologna

In attesa della scaletta e dell’inizio del concerto di Elio e le Storie Tese a Bologna, per i fan non resta che gustarsi qualche video delle altre tappe del tour. Poi, questa sera, quando si apriranno le danze sarà tutta un’altra musica, perché dal vivo ogni esibizione assume un sapore più autentico ed emozionanti.

“Questo spettacolo è una specie di ritorno. Ci siamo sciolti e la voglia di tornare assieme è risaltata fuori dopo il Concertozzo. Ci siamo detti: forse le persone hanno ancora voglia di venire a vederci suonare”, hanno assicurato Elio e le Store tese a poche ore dal concerto di Bologna.

