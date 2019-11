Elio compagno di Daniela Zuccoli/ Il nuovo amore della vedova di Mike Bongiorno

CHI È ELIO, NUOVO COMPAGNO DI DANIELA ZUCCOLI

Non si sa molto di Elio, il nuovo compagno di Daniela Zuccoli, vedova di Mike Bongiorno. A partire dal cognome, che ancora oggi rimane un mistero. Si sa però che lavora nella Finanza e che la sua storia d’amore con la moglie del presentatore è iniziata circa 4 o 5 anni fa. “Sapete quanto sono riservata e, in questo momento, posso solo dirvi che sono stata molto viziata e amata da Mike e per questo sono esigente. Perciò, se frequento qualche corteggiatore, deve essere per forza gentile, educato, cavaliere”, ha detto Daniela qualche tempo fa al settimanale Chi, dopo essere stata fotografata con Elio. Sullo sfondo di uno chalet di St Moritz, i due si scambiano un bacio passionale e poi continuano a prendere il sole insieme, seduti nel balconcino dell’abitazione.

ELIO, NESSUN MATRIMONIO IN VISTA CON DANIELA ZUCCOLI

“Non mi fidanzo né mi sposo, ma c’è qualcuno interessato a me. Tutti al mondo hanno dei corteggiatori. Sono vedova da sei anni, è evidente che qualche sera esco e qualche volta ci sono uomini che con me sono galanti e gentili”, ha aggiunto smentendo la possibilità che la relazione con Elio fosse così seria da pensare ad un secondo matrimonio. Una rinascita lenta, avvenuta a distanza di diversi anni dalla scomparsa di Mike, e che ha fatto capire a Daniela di poter di nuovo trovare un cavaliere gentile, che potesse accompagnarla per un pezzo di vita. Il misterioso Elio è riuscito a conquistare il cuore di Daniela Zuccoli, nota vedova di Mike Bongiorno. Una relazione vissuta però lontana dai riflettori, almeno dopo un primo momento in cui la neonata coppia è finita al centro del gossip, alcuni anni fa.

POCHI DETTAGLI NOTI SU DI LUI

A oggi sono tante le cose che non si conoscono di Elio, il compagno che Daniela ha scelto per rimettersi alla prova con i sentimenti. La caccia da parte dei giornalisti e dei paparazzi è ancora viva, ma tutto tace da due anni a questa parte. Un uomo molto diverso dal conduttore, Elio. Anche se possiamo affermarlo solo osservando il suo aspetto fisico, più alto della Zuccoli, con i capelli bianchi e folti, gli occhiali da vista, fisico asciutto e sguardo determinato. E a quanto pare, viste le effusioni paparazzate dal settimanale Chi nel 2017, anche piuttosto tenero e affettuoso nei confronti della sua compagna. Il loro amore non è stato mai del tutto ufficializzato ed Elio non compare nelle occasioni più importanti della famiglia Bongiorno, così come come partecipante nel documentario che i tre figli del presentatore hanno voluto organizzare in occasione del decimo anniversario della sua morte.



