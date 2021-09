Elio giudice di Italia’s Got Talent 2021/ Prende il posto di Joe Bastianich

Elio entra a far parte della famiglia di Italia’s Got Talent diventando il quarto giudice dell’edizione 2021 che partirà su Sky Uno e in streaming su NOW a gennaio. Elio delle Storie Tese arriva a Italia’s Got Talent 2021 come sostituto di Joe Bastianich. Accanto ad Elio, invece, ritroveremo Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Frank Matano. Le registrazioni della nuova edizione del talent show cominceranno ad ottobre quando a Cinecittà prenderanno il via le Audizioni.

Al timone di Italia’s Got Talent, nelle vesti di padrona di casa, ci sarà anche la bravissima Lodovica Comello che conduce il talent da ben sei edizioni regalando la propria energia e la propria allegria non solo ai concorrenti, ma anche al pubblico e alla giuria.

Elio giudice di Italia’s Got Talent 2021: “Sono felicissimo”

Elio è pronto a tuffarsi in una nuova avventura professionale portando dietro il bancone della giuria di Italia’s Got Talent la sua simpatia ed ironia. “Sono felicissimo di entrare nella famiglia di Italia’s Got Talent. Non vedo l’ora di sedermi al tavolo dei giudici, il più lontano possibile da Frank Matano, di usare il Golden Buzzer totalmente a caso, di insegnare il dialetto milanese a Federica, di tornare al fianco di Mara Maionchi per rubarle i segreti del mestiere e tutti i soldi”, racconta Elio in conferenza come riporta Sky.

“Sarò apparentemente amichevole ma in realtà sono qui per stracciare i miei avversari perché per me nella vita contano solo il danaro e la vittoria”, aggiunge ancora Elio che non ha alcuna intenzione di concedere sconti ai concorrenti.



