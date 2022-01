Elio Petri, Mario De Felice, Alessandro Haber, ex Giuliana De Sio/ Il suo sogno

Giuliana De Sio non può dirsi certamente insoddisfatta dei risultati ottenuti nel corso della sua carriera, come dimostrano i premi che le sono stati insigniti. Tra questi spiccano i due David di Donatello come Migliore Attrice Protagonista per “Io, Chiara e lo Scuro” (1983) e per “Cattiva” (1992), oltre al Premio alla Carriera, che le è stato consegnato sul palco di Eliopoli Summer 2021 dall’assessore al Turismo del Comune di Pisa Paolo Pesatini.

Il suo bilancio in ambito privato, invece, non può essere considerato altrettanto positivo e lei non lo ha mai nascosto. Sono state diverse infatti le storie d’amore finite male, che le hanno lasciato una sensazione di forte rimpianto. Anche non essere riuscita a realizzare il sogno di diventare mamma rappresenta per lei un motivo di grande dolore. Il supporto ricevuto da alcuni esperti si è rivelato fondamentale per lei: “Sono stata la prima ad ammettere in Italia di essere andata in analisi, ma all’epoca venivi presa per strana e nevrotica – aveva raccontato a Caterina Balivo, ospite di ‘Vieni da me’ -. Ci sono voluti 40 anni per capire che è un modo per scoprire la propria percezione dell’esistenza” .

Elio Petri, Mario De Felice, Alessandro Haber: gli ex di Giuliana De Sio

Il primo grande amore di Giuliana è stato certamente Elio Petri, fondamentale per lei anche a livello professionale. Lei è stata al suo fianco fino alla fine (è scomparso a 50 anni per un male incurabile): “Elio era un grande uomo. Mi ha lasciato davvero tanto“.

Tra gli ex più noti della De Sio c’è anche un ex tronista di “Uomini e donne“, Mario De Felice, con cui non è rimasta in buoni rapporti, anzi. L’attrice non le manda certamente a dire: “Si è comportato molto male con me – aveva raccontato a DiPiù -. Preferisco non entrare nei particolari, ma dico solo che la nostra era una storia sbagliata. E sono felice che sia finita”. Determinante era stata anche la differenza d’età tra i due: lui era più giovane di 25 anni.

Forse non tutti lo ricordano, ma in gioventù l’artista campana ha avuto una love story anche con il collega Alessandro Haber (lei aveva 18 anni, lui 28), con cui era nato un rapporto piuttosto turbolento: “Ci siamo presi a botte, ci lanciavamo le cose, le scarpe, ma eravamo giovanissimi, avevamo tutta la vita davanti – ha raccontato lei a Serena Bortone, ospite di ‘Oggi è un altro giorno’ -. Ho perso un figlio da Alessandro, adesso avrebbe 40 anni, non ci voglio pensare”.

Nonostante i dolori subiti in passato, lei vorrebbe ancora innamorarsi: “Non ho un compagno, mi piacerebbe ma mi sembra un sogno irrealizzabile. Magari mi stupirò. La solitudine è anche affascinante, ti dà un senso di libertà. Adesso potrei prendere un aereo e andare alle Maldive senza dover rendere conto a nessuno” – ha detto a ‘Libero’.

