Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 21 gennaio: nuovo amore per Gemma?

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 21 gennaio 2022

Dame e cavalieri, tronisti e corteggiatrici tornano nello studio di Uomini e Donne oggi, 21 gennaio 2022, per una nuova registrazione. Al centro dello studio ci prepariamo a ritrovare gli amati e discussi protagonisti del dating show, a partire da Gemma Galgani. La dama del trono Over ha chiuso la sua conoscenza con Stefano e, soprattutto, ha deciso di non accettare le scuse di Leonardo e la sua richiesta di una seconda chance per frequentarla.

La mancanza di nuovi pretendenti potrebbe però essere colmata oggi: per Gemma potrebbero infatti scendere in studio nuovi corteggiatori. Starà a lei, poi, scegliere se conoscerli oppure rimandarli a casa. Stessa situazione per Ida Platano che, dopo aver chiuso con il nuovo arrivato Fabrizio, ha chiarito a Diego di non essere disposta a dargli un’altra possibilità. Che arrivino anche per lei nuovi cavalieri in studio?

Armando e Biagio ancora protagonisti a Uomini e Donne?

Nel corso della nuova registrazione di Uomini e Donne non mancheranno novità anche per Armando Incarnato. Il cavaliere nell’ultima puntata andata in onda si è scontrato non solo con Stefania, appena arrivata in studio per lui, ma anche con Gloria. Ad oggi nessuna delle due ha deciso di rimanere per lui, cosa che potrebbe però cambiare oggi, magari con l’arrivo in studio di nuove dame. Al centro dello studio potremmo ritrovare inoltre Biagio che ormai ha chiuso definitivamente la sua conoscenza con Elena dopo accese liti in studio. Sarà poi tempo di nuove esterne per i due tronisti, Matteo e Luca, e chissà che non nascano le prime rivalità per qualche corteggiatrice.

