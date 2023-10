Elio Servo dopo l’addio a Uomini e Donne: “Mi piaceva Aurora Tropea”/ “Tina? Diventata ridicola quando…”

Elio Servo parla dopo l’addio a Uomini e Donne: “Mi piaceva Aurora Tropea ma…”

Elio Servo ha recentemente annunciato il suo addio a Uomini e Donne. Il cavaliere, noto anche per le sue frequenti liti in studio con Tina Cipollari, ha comunicato in un video su Tik Tok di aver deciso di lasciare il programma anche senza esser riuscito a trovare l’amore.

A qualche giorno da questo annuncio, l’ex cavaliere ha rilasciato un’intervista a Lollo Magazine, spiegando qual era la dama con la quale avrebbe voluto approfondire la conoscenza. “Mi avrebbe fatto piacere approfondire una conoscenza con Aurora (Tropea, ndr), – ha ammesso Elio – questo a settembre quando si è presentata con i capelli lunghi che a me piacciono tanto, certo che sì.” A farlo desistere dal provarci sono stati però i due opinionisti di Uomini e Donne: “Mi ha portato a non espormi nei suoi confronti il fatto di non voler entrare in un ulteriore conflitto con loro. Quindi con rammarico mi sono detto ‘lasciamo perdere’.”

Elio Servo e la stoccata a Tina Cipollari

A proposito dei frequenti attacchi che proprio Aurora riceve a Uomini e Donne da Gianni Sperti, Servo ha aggiunto: “Sono ingiustificati per me. Se lei fosse stata la mia donna non avrei permesso a nessuno di parlarle così.” Aurora non era però l’unica donna che interessava all’ex cavaliere: “Fra quelle che mi piacevano sicuramente Paola Ruocco, Ida Platano, la stessa Roberta Di Padua, in quanto esteticamente corrispondo ai miei canoni di bellezza femminile”, ha spiegato.

In merito poi ai tanti scontri avuti con Tina Cipollari in studio, Servo ha spiegato: “Solo il mio istinto mi portava a difendermi cautamente senza mai sbagliare nel suoi confronti, ma iniziavo ad accumulare rabbia e rancore. Riuscivo a metterla in difficoltà senza usare il turpiloquio, e la cosa la faceva andare ancora di più in bestia, in quanto si rendeva conto di quanto diventasse ridicola.”

