Elisa Angius e Gabriel Rennis stanno insieme?/ Nuova coppia a Il Collegio 7…

Elisa Angius, Il Collegio 7: un carattere scoppiettante

Dal carattere scoppiettante, Elisa Angius è tra gli allievi de Il Collegio 7 di questa nuova edizione del programma. Nonostante le premesse di una ragazza tutta pepe però, già nelle prime settimane Elisa non ha dato molto modo di farsi conoscere, sia dal punto di vista dei legami con gli altri concorrenti che, soprattutto, nel rendimento scolastico. Proprio in quest’ultimo infatti, non eccelle. Sottoposta a continue ramanzine da parte dei professori e ai duri ammonimenti del Preside, caduti però nel vuoto, Elisa e altri collegiali, vengono sottoposti a un esame riparatorio. Elisa, sebbene con molte difficoltà, lo supera e viene riammessa nella scuola.

Anche il rapporto con i compagni collegiali sembra un po’ traballante. Elisa ha difficoltà a entrare in sintonia col gruppo e non ha, almeno per adesso, stretto legami profondi. Nella puntata di stasera dovrà dare un ulteriore sterzata del suo percorso all’interno della scuola più famosa della televisione. Sicuramente i fan hanno grande stima di lei ed è riuscita a entrare nel cuore del pubblico con personalità e voglia di mettersi in evidenza.

Elisa Angius e Gabriel Rennis stanno insieme?

Sui social Elisa Angius è attiva con molti profili e follower, si mostrerebbe particolarmente vicina a un altro concorrente de Il Collegio 7: Gabriel Rennis. Proprio lui, tra le mura del Regina Margherita di Anagni, è al centro di una furiosa lite tra Elisa e Giada, un’altra concorrente. Quest’ultima infatti, assieme ad altre collegiali, sono colpevoli di essersi accaparrate il letto più grande, che avrebbe voluto Elisa. Non solo. Elisa accusa Giada anche di essere gelosa della sua relazione con Gabriel. La lite tra le due si accende. Oltre a ciò però, non ci sono episodi particolarmente rilevanti.

A tal proposito, il pubblico sembra non perdonarle la mancata enfasi per il programma e si rivela sostanzialmente contrariato al continuo della sua esperienza. Già sottotono nelle prime settimane infatti, molti utenti social non hanno gradito i risultati ancora peggiori dell’ultima puntata. Non solo. Nonostante entrare a piccoli passi possa essere un ottimo modo per integrarsi all’interno di un gruppo, Elisa non prende parte a marachelle e scherzi, da sempre simbolo de Il Collegio 7.











