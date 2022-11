Elisa Angius, Il Collegio 7/ Il web la mette sotto accusa, a rischio espulsione?

Elisa Angius, Il Collegio 7: momenti turbolenti

Elisa Angius è tra le protagoniste de Il Collegio 7 più chiacchierate. La sesta puntata ha raccontato infatti dei giorni particolarmente turbolenti per la ragazza, in particolar modo a causa di un comportamento non proprio consono rispetto al contesto scolastico. In particolare, è stata coinvolta nella medesima circostanza che ha causato l’abbandono della scuola da parte di Damiano Severoni. Entrambi gli studenti infatti hanno avuto un duro scontro verbale con un docente, ovvero il professor Zilli.

Elisa infatti è stata bruscamente esclusa dalla lezione dopo aver utilizzato un linguaggio scurrile e offensivo proprio nei confronti del docente. Appresa la notizia il preside ha convocato la studentessa nel proprio ufficio, lasciando presagire un provvedimento molto severo nei suoi confronti. A gran sorpresa però, la giovane ha ottenuto solamente una dura strigliata da parte del dirigente. L’uomo ha infatti sottolineato quanto il percorso debba essere per lei uno stimolo per migliorare dal punto di vista comportamentale. A prescindere dall’impegno didattico, il suo approccio secondo il dirigente deve mutare principalmente per il suo futuro personale.

Il brutto gesto di Elisa Angius

Il dirigente ha voluto su Elisa Angius porre l’accento anche sul bruttissimo gesto di lanciare la propria giacca a terra; atto considerato poco rispettoso in generale e non solo nei confronti di un docente e non solo a Il Collegio 7. Nel frattempo, dal punto di vista relazionale sembra aver iniziato ad interagire in maniera particolare con Gabriel Rennis. Tra i due sembra esserci una certa intesa che va ben oltre la semplice amicizia. Nonostante nessuno dei due si sia sbilanciato sullo stato della relazione, dall’attenzione che si riservano in maniera reciproca sembra palese l’interesse da ambo le parti.

Nel frattempo sul web i commenti nei confronti di Elisa sono principalmente negativi; a fare scalpore sono stati proprio gli eventi osservati nel corso della sesta puntata. L’atteggiamento irrispettoso ed irruento mostrato hanno influenzato il giudizio del pubblico, poco convinto delle possibilità di cambiamento quando ormai il percorso all’interno del programma è già entrato nelle sue fasi finali. Nella sesta puntata bisognerà osservare se gli ammonimenti del dirigente scolastico siano stati realmente assimilati o ancora una volta si renderà protagonista di cattiva condotta e poca dedizione allo studio.

