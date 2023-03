C’è spazio anche per l’emozione a “Felicissima sera”. Nel programma di Pio e Amedeo, Elisa canta “A modo tuo”, una canzone dedicata ai figli. Dopo un monologo sui bambini, la loro dipendenza dai cellulari e da internet da parte del duo, i due comici abbracciano proprio i loro figli davanti alle telecamere, sulle note della splendida canzone. La cantante si esibisce dal vivo sulle note di una delle sue canzoni più famose, mentre il duo di comici, seduto a terra con i propri figli tra le braccia, si emoziona.

Elisa canta "A modo tuo": Pio e Amedeo si commuovono/ Lacrime con i figli sul palco

Pio abbraccia la figlia Chiara, Amedeo è in compagnia di Federico e Alice. Il momento è dei più emozionanti e anche Pio e Amedeo non riescono a trattenere le lacrime. “Anche noi abbiamo un cuore”, dice proprio Pio al termine dell’esibizione. Non solo il duo: anche moltissimi spettatori, sia in studio che a casa, si emozionano sulle note di Elisa.

Pio e Amedeo, il monologo sui figli

Dopo aver raccontato la vita da genitori, Pio e Amedeo parlano anche del momento più temuto da mamme e papà. “Quando un giorno si allontaneranno, non ci resterà che guardarli da lontano, e noi lì svuotati, mancanti di quei pezzi enormi dell’anima che sono loro”, dicono i due comici. Le parole di Elisa, nella sua splendida “A modo tuo”, assumono allora contorni ancora più malinconici ed emozionanti.

