Pio e Amedeo, proposta di nozze a Piersilvio Berlusconi: “Quando sposi Silvia Toffanin?”/ Lei: “Mi dissocio!”

Pio e Amedeo, la proposta di matrimonio a Piersilvio Berlusconi per Silvia Toffanin a Felicissima sera

Silvia Toffanin è la prima ospite della nuova edizione di Felicissima Sera, lo show di Pio e Amedeo, tornati su Canale 5 più carichi che mai. Il sovversivo duo è infatti pronto a creare imbarazzo e punzecchiare una delle conduttrici più riservate della TV italiana, andando a spulciare nella sua intimità col compagno Piersilvio Berlusconi. Ma non si accontentano di questo.

Diretta/ Milano Bayern Monaco (risultato finale 99-74): successo meneghino

Dopo aver chiesto a Silvia Toffanin con che tipo di intimo dorme il suo compagno, Pio e Amedeo si spingono oltre, sondando sul possibile matrimonio dei due. Silvia e Piersilvio non si sono mai sposati ma sono una coppia ormai da anni, nonché genitori di due bambini. Da anni si parla di nozze sui vari rotocalchi ma nulla si è mai concretizzato.

Diretta/ Francia Olanda (risultato finale 0-0): doppietta Mbappé, Maignan ferma Depay

Silvia Toffanin, imbarazzo a Felicissima Sera: “Io mi dissocio!”

Pio e Amedeo hanno allora approfittato delle telecamere di Canale 5 per lanciare la proposta di matrimonio a Piersilvio Berlusconi da parte di Silvia Toffanin. Quest’ultima, imbarazzatissima, ha prima invitato il compagno a cambiare canale, poi ha annunciato: “Io mi dissocio”. In totale disaccordo con lo slancio di Pio e Amedeo, Silvia ha osservato basita i due dichiarare: “Piersilvio, tu che sei l’uomo della sua vita, ormai sono tanti anni che stai con questa ragazza, desideri sposare Silvia Toffanin in regime di comunione dei beni? Facci sapere, con affetto Pio, Amedeo e Silvia.”

LEGGI ANCHE:

DIRETTA/ Virtus Bologna Real Madrid (risultato finale 79-96): Belinelli 26 punti

© RIPRODUZIONE RISERVATA