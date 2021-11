Elisa Cimbaro a Il Collegio 6, chi è?/ Raffaele già pazzo di lei “Sei bona”. È flirt?

“Sono Elisa Cimbaro, ho 14 anni e sono nata nell’epoca sbagliata: quanta classe ha perso l’umanità.” Inizia così il video di presentazione della nuova allieva del Collegio 6. Elisa arriva dopo la decisione di Gaia Cascino di abbandonare volutamente il programma. Elisa si definisce una ragazza lontana dalla nuova generazione e, anzi, più vicina al passato: “Io vivo in un paesino di cinquemila abitanti, quindi mi sento un po’ spaesata, non sempre compresa. Solitamente mi piace vestire gotico perché lo trovo più elegante degli altri stili. La mia generazione è rozza e superficiale, basta ascoltare una canzone di Frank Sinatra per capire quanta classe l’umanità abbia perso negli ultimi 30 anni. Nel Collegio voglio provare a relazionarmi ad una generazione dalla quale mi sento comunque distaccata”, svela ancora.

Elisa e Raffaele, nuova coppia a Il Collegio 6?

La 14enne Elisa Cimbaro fa allora il suo ingresso a Il Collegio 6 e ottiene subito un primo spasimante: Raffaele. Il ragazzo palesa chiaramente il suo interesse alla nuova arrivata, riempiendola di complimenti: “Sei bellissi, anzi, sei davvero bona!” Lei, imbarazzata, replica: “Non sono abituata a tutti questi complimenti, io al mio paese sono brutta”. Raffaele, però, la tranquillizza: “Sei bellissima invece”. Che stia nascendo un amore a Il Collegio 6?

