Elisa Comparone e Maria Radu scomparse/ Civitavecchia: telefoni 13enni sono spenti

Apprensione per Elisa Comparone e Maria Radu, due ragazzine di 12 e 13 anni residenti a Civitavecchia e delle quali non si ha più alcuna notizia da circa due giorni. I loro familiari hanno deciso di sporgere denuncia di scomparsa nel pomeriggio di mercoledì 24 agosto 2022 e le ricerche per individuarle sono già cominciate. Tra le ipotesi fatte finora c’è anche quella di una fuga verso Fregene, Centocelle o Roma, in compagnia dei loro fidanzatini. Come riferisce il “Corriere della Sera”, una storia Instagram comparsa alle 4 di notte sul profilo di una delle due ha indotto a pensare all’allontanamento volontario.

Tuttavia, “non si esclude, ma si tratta soltanto di ipotesi che devono essere ancora confermate dalle indagini, che per muoversi forse con una coppia di ragazzi che frequentano da qualche tempo le due amiche abbiano preso un treno diretto a Roma, ma dal segnale intercettato dalle celle telefoniche dei loro smartphone, che ora sarebbero spenti, potrebbero anche essersi fermate in qualche località sul litorale prima della Capitale, per poi proseguire il viaggio”.

ELISA COMPARONE E MARIA RADU SCOMPARSE: FORSE SONO DA AMICHE A ROMA?

Sempre in base a quanto scritto dal “CorSera”, pare che Elisa Comparone e Maria Radu abbiano approfittato del fatto di essere rimaste da sole e incustodite per darsi alla fuga e fare così perdere le proprie tracce, tanto che sono trascorse alcune ore prima che le loro famiglie comprendessero che non c’erano più. Intanto su Facebook i parenti hanno pubblicato le loro descrizioni e non è nemmeno escluso che si siano recate da qualche amica nella Capitale.

La polizia, nel contempo sta “battendo il territorio per ritrovarle insieme con l’analisi dei tabulati telefonici e delle celle per seguire gli spostamenti delle ragazzine. Al momento gli investigatori stanno controllando anche gli scali ferroviari della Capitale e in provincia, al vaglio ci sarebbero anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza degli scali”. L’obiettivo comune, chiaramente, è quello di restituire ai loro genitori Elisa Comparone e Maria Radu, sane e salve e quanto prima.

