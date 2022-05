Elisa, Concerto Arena di Verona/ Scaletta canzoni: sold out tutte le date

Elisa in concerto all’Arena di Verona, le indiscrezioni sulla scaletta

Elisa sarà la protagonista di tre concerti all’Arena di Verona. L’artista si esibirà da stasera in tre imperdibili date che fanno parte della terza edizione di Heroes Festival 2022, dedicato alla sostenibilità, e di cui la cantautrice è direttrice artistica. Elisa è stata infatti scelta dall’ONU per la Campagna sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Un’occasione per ascoltare dal vivo gli inediti del nuovo album assieme al brano con cui ha conquistato il podio al Festival di Sanremo O forse sei tu. L’artista friulana si esibirà tra vecchi e nuovi successi come A tempo perso, Come sei veramente e nella nuova hit Litoranea. I fan della cantante attendono il suo concerto da anni considerando che con la pandemia in corso è stato tutto bloccato.

ELISA/ A Radio Italia Live incanta con il brano sanremese, O forse sei tu

Elisa, insieme a Heroes Festival 2022, sarà promotrice di molte iniziative per animare la città con concerti, installazioni diffuse e incontri con l’obiettivo di promuovere l’educazione green. L’artista infatti ha dichiarato: “Ognuno di noi potrà scoprire quelle piccole azioni quotidiane concrete che possiamo fare per migliorare il nostro impatto sull’ambiente. In questo viaggio per un pianeta più sostenibile possiamo essere tutti protagonisti”.

ANDREA RIGONAT, IL MARITO DI ELISA/ Lei "Super contenta della nostra famiglia"

Elisa e il suo impegno green: “Sarebbe sbagliato pensare…”

Elisa ha sorpreso tutti con un flash mob all’esterno dell’Arena di Verona. I fan sono rimasti entusiasti per questa iniziativa. A salire sul palco assieme a lei ci saranno altri artisti come Marracash, Rkomi, Elodie, Franco126, Mace e Venerus. Spettacolo all’Arena dunque e in tutta Verona, ma l’attività di Elisa non si ferma qui, perché con l’inizio del tour prenderà il via anche il progetto Music For The Planet, altra iniziativa in tema d’ambiente, volta a popolare molte aree italiane con nuovi alberi. In rete sono circolate alcune indiscrezioni sulla scaletta dei brani che Elisa porterà in scena.

ELISA/ “Pazza dei Doors, ho iniziato a scrivere in inglese: non mi capiva nessuno”

Elisa ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera e ha rivelato: “Sarebbe utopistico e sbagliato pensare che il mio tour da solo possa essere in grado di cambiare il mondo ma sono convinta che se le singole persone si uniscono, anche attraverso piccoli gesti, se questo problema viene mostrato ed esposto, si può creare un’opinione pubblica capace di smuovere le coscienze e avere attenzione anche da parte della politica. L’oceano è fatto da tante piccole gocce, che da sole contano poco ma che insieme fanno tanto”. Dopo il secondo posto al Festival di Sanremo e l’uscita del nuovo album Elisa è pronta a tornare e ad infiammare i palchi di tutta Italia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA