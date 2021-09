Elisa/ Dal feat. con Mahmood al primo giorno di scuola dei figli (Seat Music Awards)

L’ultimo singolo di Mahmood porta la firma anche di Elisa Toffoli. Uscito lo scorso 27 agosto, “Rubini” è stato scritto a quattro mani da Mahmood ed Elisa durante un soggiorno in Toscana e prodotto da Dardust (Dario Faini). “Alessandro per me è uno degli autori più brillanti della nuova scena italiana, il fatto che si sia innamorato già della mia prima stesura di questa canzone è stato bello. Lui poi è entrato magnificamente nel brano. Ho sentito un ponte spazio-temporale tra di noi, un’energia che ci accomuna nell’amore per la ricerca e per la contemporaneità”, ha detto Elisa, che canta anche nel brano, contenuto in “Ghettolimpo”.

Il singolo racconta l’adolescenza di Mahmood vista oggi, con gli occhi di un adulto che ricorda le prime avventure con i gli amici più cari, Gugu e Davide.

Mahmood ha così commentato la collaborazione con l’amica e collega Elisa Toffoli: “È una delle artiste italiane che più ho nel cuore e per cui nutro una stima immensa e grazie alla quale ho imparato molto”. Il cantante ha lavorato a lungo a “Rubini” perché voleva che fosse perfetto: “Mi sono immediatamente innamorato del provino di Elisa: ho iniziato subito a metterci la testa, rielaborandolo con aggiunte di testo, un nuovo intro e aggiungendo delle chitarre sognanti nel ritornello”.

In questi giorni Elisa Toffoli è impegnata a fare la mamma: i suoi due figli, Emma Cecile e Sebastian, hanno ricominciato la scuola. “E che sia un buon inizio per tutti!”, ha scritto su Instagram pubblicando un selfie del primo giorno di scuola. Tra i commenti anche un messaggio dell’amica e collega Giorgia.

