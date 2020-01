Elisa De Panicis/ Nessun flirt con Maxi Lopez? Novità a Pomeriggio 5!

È rimasta nella Casa solo per pochi giorni, eppure si continua a parlare di lei. Elisa De Panicis è ancora una delle maggiori protagoniste di questo Grande Fratello Vip 4, visti i vari gossip che l’hanno vista e continuano a vederla protagonista. Ultimo quello del presunto flirt avuto con Maxi Lopez, ex compagno di Wanda Nara. Un gossip lanciato proprio da Alfonso Signorini in diretta televisiva, poi smentito sui social dalla diretta interessata. “Ci tengo a sottolineare che Maxi Lopez è solo un amico”, ha scritto su Instagram, per poi spiegare che “Ieri ridevo solo perché a volte si dicono delle cose così assurde, pur di parlare. E quindi faccio una risata (i biondi non sono proprio il mio genere!)”. Sarebbero dunque voci false quelle sul presunto flirt con Maxi Lopez.

Elisa De Panicis, da Andrea Denver a Maxi Lopez: chiarimenti in arrivo?

Sono invece vere quelle della storia avuta con Andrea Denver, del quale Elisa De Panicis è tornata a parlare pochi giorni fra. In particolare, l’influencer si è soffermata sulla fidanzata del modello, svelando che: “Una sera a Miami ho conosciuto Anna, peccato che quella sera poi lui sia venuto via con me salutandola con un pizzicotto sulla guancia. Lui cerca la modellina che non gli crei problemi e accontenta a tutto, poi chiede alle altre, a me, di raggiungerlo in hotel”. Vicende, dunque, davvero scottanti quelle che vedono la De Panicis protagonista. Oggi lei sarà ospite a Pomeriggio 5 e potrebbe chiarire proprio questi due argomenti che la vedono coinvolta.

