Maxi Lopez ha tradito Wanda Nara con Elisa De Panicis?/ Scoop di Signorini: “Cornuta”

Scoop nello studio del Grande Fratello Vip proprio nel finale di questa settima diretta. Alfonso Signorini chiude infatti in bellezza, tirando in ballo Elisa De Panicis. “Visto che la nostra Elisa non si fa mancare nulla, pare che abbia avuto una tresca sai con chi?” chiede il conduttore, rivolto a Wanda Nara “Con Maxi Lopez!” Si tratta dell’ex di Wanda, che oggi è sposata con un altro calciatore, Mauro Icardi. Una notizia che lascia la Nara sorpresa ma non negativamente, anzi, l’opinionista sfoggia un sorrisetto per lo scoop di Signorini.

Elisa De Panicis “ha avuto una tresca con Maxi Lopez”: lo scoop al Grande Fratello Vip

Ma Wanda Nara non sa ancora tutto. Dopo aver rimurginato un attimo sulla notizia appena datale da Alfonso Signorini in diretta, lancia la domanda “Ma mentre stava con me? Sono anche cornuta?” chiede ancora. Alfonso si rivolge alla diretta interessata chiudendo informazioni a riguardo ma Elisa ride, un po’ imbarazzata, e non risponde a questo dettaglio, facendo intendere che effettivamente c’è stato un tradimento. “Vabbè Wanda, tanto le corsa arrivano prima o poi per tutti” chiude Signorini, ma la Nara non pare affatto toccata da questo scoop sul suo ex compagno e padre di tre dei suoi cinque figli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA