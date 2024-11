Elisa Di Eusanio si racconta nella nuova puntata di Storie di donne al bivio, il programma ideato e condotto da Monica Setta, dedicato alle storie di donne pronte a raccontare e condividere con il pubblico le scelte della loro vita, tra famiglia, carriera, figli e amori. Tra le protagoniste di questa puntata c’è Anche Elisa Di Eusanio, attrice conosciuta dal grande pubblico per aver recitato nella serie di successo “Doc – Nelle tue mani” con Luca Argentero. Nella popolare serie Doc, Elisa interpreta il ruolo di Teresa Maraldi, un personaggio che le ha regalato la grande popolarità e fama. Non solo, l’attrice ha recitato anche nel film “Un mondo a parte” diretta da Riccardo Milani dopo la precedente esperienza nel film “Grazie ragazzi”.

Intervistata da spettacolomusicasport.it, l’attrice ha raccontato: “Riccardo mi ha voluta in questo film meraviglioso e ho accolto con gioia questa partecipazione amichevole. “Un mondo a parte” ha svelato le meraviglie nascoste dell’Abruzzo”.

Elisa Di Eusanio: da Teramo alla conquista della tv con Doc nelle tue mani

Classe 1980, Elisa Di Eusanio è nata da Teramo dove ha frequentato il laboratorio di arte e spettacolo. Poco dopo ha iniziato a studiare anche danza fino a quando decide di approfondire lo studio della recitazione iscrivendosi alla scuola di teatro Spazio Tre di Teramo sotto la guida di Silvio Araclio. Una volta conseguito il diploma lascia la sua città per trasferirsi a Roma dove si perfeziona presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico. L’attrice è anche una grandissima appassionata di musica: ““per me è stata fondamentale, io ho sempre cantato”.

Una passione che ha messo in un cassetto per dedicarsi al mondo della recitazione, ma che negli ultimi tempi ha deciso di tirare fuori tornando ad esibirsi dal vivo con una serie di spettacolo in giro per l’Italia. “Mi sento lucida, viva, senza filtri, ed è stupendo, perché la follia non ha bisogno di additivi” – ha detto la cantante – attrice che porta in giro il suo spettacolo “Club 27”.