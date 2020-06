ELISA DI FRANCISCA/ “Ho patito molto per lo slittamento olimpico” (Verissimo)

C’è anche Elisa Di Francisca, tra i volti protagonisti della nuova puntata di Verissimo – le storie in onda oggi alle 16 su Canale 5. La schermitrice olimpica ha inviato un videomessaggio a Silvia Toffanin per annunciare il suo recente ritorno in pedana in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Nel pieno degli allenamenti, Di Francisca guarda già al futuro: “Aspetto Tokyo. Sarà tutto bellissimo lo stesso e io mi reinventerò”. E se le Olimpiadi dovessero subire un ulteriore slittamento, Elisa se ne farebbe una ragione: “Chiuderei comunque la carriera da vincente”, fa sapere al Corriere dello sport. La campionessa di Jesi (Ancona) si aspetta una decisione ufficiale dal Cio a ottobre, mese in cui l’organizzazione dovrebbe effettivamente riunirsi per dare un indirizzo alle centinaia di atleti coinvolti nei Giochi. Prosegue lei: “L’evento è planetario ed è giusto che venga messo in cantiere solo nelle migliori condizioni possibili, permettendo a tutti di partecipare in base ai diritti acquisiti e alla meritocrazia. Farle senza pubblico sarebbe inoltre un flop dal punto di vista dell’immagine e del logico business. All’inizio ho patito molto per lo slittamento olimpico, poi mi sono detta che comunque la stagione interrotta di Coppa del Mondo l’ho terminata con una doppia vittoria. Chiuderei il mio ciclo di 30 anni di scherma da vincente e sarebbe una bella cosa”.

Elisa Di Francisca: attriti in squadra con Arianna Errigo

Prima della qualificazione, Elisa Di Francisca ha preso parte alla Coppa del Mondo di fioretto femminile che si è tenuta a gennaio a Katowice, in Polonia. Non è andata benissimo: “Nella gara individuale ho tirato bene tranne l’ultimo assalto per entrare nelle quattro dove ho perso e ho sbagliato a livello tattico, alla fine dell’assalto. Nella gara a squadre non abbiamo tirato bene contro la Francia. Ancora non ci amalgamiamo. Non si tira bene tutte e tre come se no facessimo ancora bene tanto gruppo”. Lei stessa, in un’intervista al Resto del carlino, ha ammesso di aver avuto degli attriti in squadra con Arianna Errigo. Ma l’importante è che abbia ottenuto l’agognato pass per Tokyo: la voglia di vincere c’era e c’è ancora, questo, dice, “è sicuro”. Il segreto, per Elisa, è rimanere concentrati; il resto lo fanno soprattutto gli allenamenti.

Gli allenamenti di Elisa Di Francisca

“Ho bisogno di allenamento e infatti per questo sono venuta a Jesi. Mi sto allenando da due settimane ormai qui. Siamo con Stefano Cerioni e Annalisa Coltorti a Jesi e cerchiamo di prepararci al meglio”. Queste le parole di Elisa Di Francisca poco prima dello scoppio della pandemia di coronavirus, che ha costretto il mondo dello sport a fermarsi nel suo insieme pur in un periodo ricco di eventi degni di nota. Presumibilmente, adesso, Di Francisca ha ripreso da dove aveva lasciato, sempre col sostegno del suo coach Stefano Cerioni. Il loro rapporto resta di grande intesa, anche se “nelle ultime gare non è venuto perché doveva essere accanto agli atleti maschi”. Lei, dalla sua, ha anche suo figlio Ettore, il suo primo e miglior supporter che la segue spesso durante la preparazione alle gare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA