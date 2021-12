Elisa Di Francisca/ I trionfi nella scherma e un passato doloroso

Elisa Di Francisca sarà oggi ospite a Verissimo, nota trasmissione televisiva del pomeriggio di Canale 5, dove dunque vedremo questa grandissima campionessa della nostra scherma, che tante gioie ha regalato nel corso degli anni agli appassionati di sport italiani, confermando la grandissima tradizione della scherma e in particolare del fioretto di Jesi, la località in provincia di Ancona dove Elisa Di Francisca è nata il 13 dicembre 1982 e che ha visto crescere anche tanti altri campioni di questo sport, da Stefano Cerioni a Giovanna Trillini e Valentina Vezzali.

I ricordi in assoluto più belli della carriera di Elisa Di Francisca sono senza dubbio quelli legati alle Olimpiadi di Londra 2012, quando la fiorettista marchigiana vinse la medaglia d’oro nella gara individuale caratterizzata da un podio tutto italiano con Arianna Errigo argento e la stessa Valentina Vezzali bronzo, poi l’Italia conquistò anche la medaglia d’oro nella gara a squadre con Ilaria Salvatori in aggiunta alle tre campionesse. Alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016 invece Elisa Di Francisca fu medaglia d’argento nell’individuale e purtroppo non era in quel caso prevista la gara a squadre. Il palmares di Elisa Di Francisca tuttavia è sterminato: ai Mondiali sette medaglie d’oro, cinque argenti e tre bronzi tra gara individuale e a squadre, agli Europei il bilancio complessivo è addirittura di tredici ori, due argenti e tre bronzi, infine due Coppe del Mondo.

ELISA DI FRANCISCA: BALLANDO CON LE STELLE, DUE FIGLI E UN PASSATO DOLOROSO

Possiamo ricordare che Elisa Di Francisca è stata vincente anche in una occasione diversa, sulla pedana sì ma per ballare: ci riferiamo naturalmente al successo nella nona edizione di Ballando con le Stelle su Rai 1, vinta dalla jesina in coppia con Raimondo Todaro nell’autunno 2013. Quanto alla vita privata, possiamo ricordare che Elisa Di Francisca ha due figli, avuti entrambi dal marito Ivan Villa, autore e produttore televisivo, che Elisa ha sposato nel 2019, quando era già mamma di Ettore, nato nel 2017. A maggio di quest’anno è nato invece Brando, il secondo figlio che Elisa Di Francisca e il marito hanno deciso di avere quando le Olimpiadi di Tokyo sono slittate di un anno, rinunciando così alla partecipazione.

Purtroppo però la vita di Elisa Di Francisca è stata caratterizzata anche da una storia dolorosa, che lei stessa ha raccontato in “Giù la maschera. Confessioni di una campionessa imperfetta”, libro scritto con Gaia Piccardi. Elisa aveva 18 anni e un fidanzato “geloso e manesco”, che con un pugno le ha spaccato un labbro e del quale era anche rimasta incinta. Elisa Di Francisca decise di abortire: “Ne ho parlato con pochissime persone, ma il dolore lo provi comunque, mi ha fatto molto male, è un pensiero che torna”. In seguito ci fu una fase di “rigetto degli uomini”, compresa la reazione di un anno con la compagna di squadra Claudia, prima della storia con il ct Stefano Cerioni ed infine l’amore vero trovato con Ivan Villa.



