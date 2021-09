Elisa di Rivombrosa 2, replica/ Anticipazioni ultima puntata 11 settembre: Martin finisce in carcere?

Elisa di Rivombrosa 2, anticipazioni ultima puntata oggi, 11 settembre

Sabato arriva Amici e quindi quello di oggi sarà un addio ad Elisa di Rivombrosa 2 e i suoi personaggi. La lunga cavalcata lungo il viale dei ricordi e la struggente seconda stagione della fiction con Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi si concluderà proprio questo pomeriggio quando, su Canale5, andrà in onda la seconda e ultima parte dell’ultima puntata.

L’addio è quindi dietro l’angolo e dopo la morte di Fabrizio Ristori, la replica della fiction potrebbe riservare altre amare sorprese ai fan, soprattutto a quelli che per la prima volta hanno seguito il piccolo gioiellino firmato da Cinzia TH Torrini. Al centro di tutto c’è il ritorno di Elisa a Rivombrosa e la scelta di Victor di tradire il fratello che per molto tempo è uscito impunito dai suoi reati, anche l’omicidio di Fabrizio Ristori.

Elisa di Rivombrosa 2, Martin uccide l’assassino di suo padre, finirà in carcere?

A punirlo ci proverà il figlio del Conte, Martin, e proprio in quest’ultima puntata di Elisa di Rivombrosa 2 scopriremo che Armand uscirà morto dal conflitto con il figlio di Fabrizio. Per il bene che Victor vuole ad Elisa annuncerà la morte del fratello tacendo la complicità di Martino e ammettendo di essere stato lui a sparare al fratello per legittima difesa. A quel punto si torna a Napoli dove il Principe Cristiano è finalmente uscito allo scoperto lasciando da parte la sua identità parallela di Christian Grey ed è ospitato a casa di Isabella per rimettersi in forze.

Il Barone non ha avuto la meglio e, supportato dal suo popolo, riesce finalmente ad ottenere quello che ha sempre voluto. Adesso anche lui potrà concorrere al cuore di Elisa, lei sceglierà lui o Victor che ha tradito il fratello in nome del suo amore per lei, come andranno davvero le cose?



