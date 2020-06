Elisa di Rivombrosa/ Anticipazioni 27 giugno: l’arrivo di Lucrezia (Replica)

ELISA DI RIVOMBROSA, ANTICIPAZIONI 27 GIUGNO

Sono passati 17 anni da quando Vittoria Puccini indossò i panni di Elisa di Rivombrosa, ma l’affetto del pubblico per una delle fiction più amate della televisione italiana è impareggiabile. Oggi, sabato 27 giugno, Elisa di Rivombrosa torna in onda su canale 5, alle 14.10, con il secondo episodio. Tornato a Rivombrosa dopo aver ricevuto una lettera di Elisa, preoccupata per la salute della contessa Agnese, Fabrizio è rimasto colpito dalla bellezza della dama di compagnia della madre che crede sia di origine nobili. Il conte Fabrizio Ristori comincia a conoscere Elisa riservandole delle attenzioni che danno subito vita a vari pettegolezzi a palazzo. Rigenerata dal ritorno del suo adorato figlio, la contessa Agnese decide di organizzare una grande festa a palazzo per annunciare a tutti che l’erede legittimo dei Ristori è tornato finalmente a casa.

L’ARRIVO DI LUCREZIA

La festa voluta dalla contessa Agnese in onore di Fabrizio è l’occasione per riportare a Palazzo tutta la nobiltà del Piemonte. Tra gli invitati c’è anche Lucrezia Van Necker, suo marito il consigliere del re Jean Luc Beauville, il marchese Ludovico Maffei di Barbero con le figlie Margherita e Betta, i marchesi Sorbelloni e il conte Drago. Fabrizio e Lucrezia si rivedono dieci anni dopo la fine del loro fidanzamento: Lucrezia, infatti, lo aveva lasciato proprio per sposare il consigliere del re considerandolo più ricco e potente di Fabrizio. Quest’ultimo, nel frattempo, sconvolge tutti aprendo le danze con Elisa, ignorando le sue umili origini. Nel frattempo, la moglie di Antonio Ceppi scompare e viene ritrovata senza vita sconvolgendo Elisa, legata a Lucia da una vecchia amicizia. La contessa, inoltre, cerca di convincere la figlia Anna a lasciare il marito Alvise che sta sperperando tutto il denaro mentre Elisa decide di raccontare la verità a Fabrizio svelendogli di essere una serva e dando il via alla sua vendetta. A mettere fine ai propositi vendicativi del conte Ristori è il malore della madre.





