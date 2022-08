Elisa D’Ospina e Stefano Macchi fidanzati/ Diretta video insieme: “Haters? Andate a…”

Elisa D’Ospina e Stefano Andrea Macchi sono fidanzati, ormai non ci sono dubbi di sorta. La coppia, infatti, si è mostrata per la prima volta in diretta video insieme sui social media, ridendo e dialogando con i loro fan. Reduci rispettivamente dalla fine delle loro relazioni con l’imprenditore Andrea Alessandrini Gentili e con la prof di “Amici” Anna Pettinelli, i due non hanno più alcun timore di farsi vedere affiatati e di mostrare la loro felicità a tutti, che si era peraltro già intravista nelle fotografie realizzate in quel di Ibiza.

Stefano Macchi ed Elisa D'Ospina stanno insieme?/ Lui dimentica Anna Pettinelli, lei…

Qualcosa, tuttavia, nel corso della diretta social è andato storto, in quanto Elisa D’Ospina e Stefano Macchi sono stati letteralmente bersagliati dai leoni da tastiera, i cosiddetti haters, che li hanno subissati di commenti negativi. Così, accantonando per un attimo le domande dei follower, smaniosi di conoscere ulteriori dettagli circa il rapporto di coppia tra i due protagonisti del mondo della tv, Stefano ed Elisa hanno inteso rispondere per le rime a chi scriveva loro che si sarebbero dovuti vergognare.

Chi è Stefano Macchi, giovane fidanzato di Anna Pettinelli/ Un amore a prova di hater

ELISA D’OSPINA E STEFANO MACCHI SONO FIDANZATI: LUI DISTRUGGE GLI HATERS

Replicando così agli “odiatori“, Elisa D’Ospina e Stefano Macchi hanno esternato liberamente il loro pensiero. In primis, lei ha elegantemente chiesto a queste persone di non continuare a seguire la diretta e di non seguire più i loro profili, aggiungendo di non avere bisogno di loro. Macchi, sorridendo, ma in maniera comunque seccata, ha liquidato gli haters con tre parole: “Andate a c*gare!”, abbandonandosi poi a una fragorosa risata conclusiva.

Tanto Stefano Macchi quanto Elisa D’Ospina conoscono bene il mondo dei social e sanno che per qualche tempo, molto probabilmente, queste persone continueranno a prenderli di mira, fino a quando non ci sarà un nuovo trend da cavalcare. Toccherà pazientare, rimembrando il celebre motto di Leonardo Da Vinci: “Omnia vincit amor”.

Stefano Macchi, compagno Anna Pettinelli/ "Lei mi ama in modo incondizionato"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol Gossip (@thepipol_gossip)













© RIPRODUZIONE RISERVATA