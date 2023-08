Elisa Esposito fra gli sfollati in Sardegna/ La prof del corsivoe: “Mi sembra di star vivendo un incubo”

Elisa Esposito fra gli sfollati in Sardegna: “Mi ritrovo senza nulla”

L’influencer Elisa Esposito, conosciuta per essere l’insegnante tiktoker del corsivoe, è tra gli sfollati degli incendi scoppiati in Sardegna. Con un video su TikTok ha raccontato che ieri, 6 agosto 2023, il suo primo giorno di vacanza nell’isola è stato interrotto a causa delle fiamme che hanno divampato a partire da Posada. Come centinaia di altre persone è stata fatta evacuare anche lei: “Mi ritrovo senza nulla, in costume, all’interno della casa avevo letteralmente tutto. Abbiamo provato ad avvicinarci in macchina, ma ci siamo riempiti di cenere e giustamente ci hanno mandato via. Ero in panico. Stanotte non sappiamo dove dormire, se la casa è salva o se si è bruciato tutto. Mi sembra di star vivendo un incubo“, ha raccontato in un video pubblicato ieri sera attorno alle 19.

Elisa Esposito ha poi fatto sapere di essere riuscita a rientrare in casa per prendere le cose essenziali e andare a dormire da un’altra parte. Dalle foto che la prof del corsivoe ha diffuso, la spiaggia appare ricoperta di fuliggine, così come la sua auto. “Il giardino è tutto bruciato, dentro casa per fortuna no, ma c’è una puzza terribile. Inoltre continuano ad accendersi fiamme in zona”, ha raccontato per poi ringraziare i fan che si sono preoccupati per lei e l’hanno riempita di messaggi di vicinanza.

Lo sfogo di Elisa Esposito colpita da ‘shadow ban’

Non è un’estate semplice per Elisa Esposito che a fine giugno aveva spiegato di essere in “shadow ban” su TikTok: nel mondo del social media questo avviene quando arrivano alla piattaforma numerose segnalazioni e ban da parte degli utenti. “Nell’ultimo periodo i miei video hanno pochissime visualizzazioni. Inizialmente ero anche preoccupata perché pensavo che alla gente non piacessero più. Ma in realtà non è così perché gli stessi filmati che metto su TikTok li metto anche su YouTube e fanno milioni e milioni e milioni di visualizzazioni. È l’algoritmo di TikTok che in questo periodo fa abbastanza schifo, passatemi il termine”.

E ha così concluso il suo intervento: “Per me questo è lavoro, non è solo un hobby. Sapere che c’è gente o l’app stessa che continua a intralciare il mio lavoro mi dà fastidio. Se ci saranno commenti negativi al mio video li bloccherò tutti perché non ho più voglia di leggere sempre le stesse cose. Sono arrivata al limite della sopportazione”. Quando è diventato virale il trend del “corsivoe”, il profilo di Elisa Esposito ha subìto un’impennata di follower e interazioni. I suoi video erano ovunque e la giovane influencer è stata anche ospite di alcuni programmi televisivi. Col passare del tempo, però, quando il trend è iniziato a scemare, la star del web ha deciso di puntare su altro.













