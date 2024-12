Federica Polimeni è tra i concorrenti finalisti di Bake Off Italia 2024, il programma più dolce del piccolo schermo giunto alla sua dodicesima edizione. Cresce l’attesa per scoprire il nome del miglior aspirante pasticcere del cooking show targato BBC, prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery, e presentato da Benedetta Parodi. Siamo arrivati alle battute finali, ma soprattuto alle ultime sfide che decreteranno il miglior pasticcere italiano di questa edizione. Come sempre in giuria ritroveremo i maestri Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia a cui si aggiunge la presenza fissa del Maestro Pasticcere Iginio Massari. Spetterà a loro osservare e giudicare il lavoro degli aspiranti pasticceri nella splendida cornice di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB).

BAKE OFF ITALIA 2024, FINALE/ Diretta e vincitore: Benedetta Parodi carica Giulia, Federica, Claudio e Liza

Tra i finalisti della gara culinaria più dolce della tv c’è anche Federica Polimeni che è stata la prima a conquistare il Golden ticket d’accesso alla finale. La concorrente durante la semifinale ha convinto il palato e il gusto dei maestri pasticceri con un dolce davvero gustoso e buono a tal punto da conquistarsi il primo pass per la finale.

Vincitore Bake Off Italia 2024, chi è?/ Giulia favorita ma Federica potrebbe stupire: il pronostico

Federica Polimeni sarà la vincitrice di Bake Off Italia 2024?

Federica Polimeni è tra le favorite alla vittoria della dodicesima edizione di Bake Off Italia – Dolci in Forno 2024, il cooking show più dolce della televisione. Per la “Chimica di professione ma pasticcera per passione” si tratta di una grandissima possibilità, visto che Federica non ha mai nascosto di essere una grandissima appassionata di cucina e in particolare dei dolci. Pur avendo intrapreso un altro percorso lavorativo, Federica non ha mai accantonato il sogno di diventare una pasticcera e per questo motivo ha pensato bene di rimettersi in gioco partecipando a Bake Off Italia 2024 – Dolci in Forno.

Giulia Pilloni, finalista Bake Off Italia 2024/ La ex interiori designer punta alla vittoria: ci riuscirà?

Sui social in tanti fanno il tifo per lei e sono pronti a scommettere che sarà proprio Federica a vincere questa edizione di Bake Off. Sarà davvero lei la vincitrice? Per scoprirlo non resta che seguire la finale di Bake Off 2024 su Real Time!