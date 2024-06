Elisa Graziani, fidanzata Giacomo Raspadori/ Dall’incontro in spiaggia al grande amore!

Giacomo Raspadori è felicemente fidanzato con Elisa Graziani, una giovane ragazza che sempre dimostrato di avere grinta e carattere da vendere conquistando grandi risultati diventando Social Media Manager con tanto di master. I social del resto sono da sempre una sua grande passione dove è solita condividere scatti e foto della sua vita privata e lavorativa, senza dimenticare le foto di coppia in compagnia del suo Giacomo che fanno il pieno di like da parte dei tifosi del Napoli che hanno trovato in lei una sorta di “congiunzione” con il mondo del campione Giacomo Raspadori.

La fidanzata di Giacomo Raspadori, infatti, può vantare un profilo Instagram seguito da più di 25 mila follower e tra questi tantissimi sono tifosi del Napoli, la squadra dove Raspadori ricopre il ruolo di attaccante. Pur essendo nata a Bologna, infatti, Elisa non ha mai nascosto il suo grande amore per la città di Napoli e per la cucina partenopea come confermano le foto dedicate alla città del sole e della pizza. Oltre ai social, la Graziani è una grande appassionata di moda e cucina!

Giacomo Raspadori e Elisa Graziani: ecco come si sono conosciuti

Giacomo Raspadori e la fidanzata Elisa Graziani stanno insieme da circa cinque anni, un amore nato in modo del tutto casuale quello tra attaccante del Napoli e la giovane social media manager. I due, infatti, si sono conosciuti per caso sulla stessa spiaggia durante una partita di beach volley organizzati da un gruppo di amici in comune. Tra uno scambio di battute e una schiacciata, tra Elisa Graziani e Giacomo è scattato un vero e proprio colpo di fulmine che ha cambiato le loro vite visto che da allora hanno iniziato una bellissima storia d’amore molto acclamata anche dai tifosi dell’attaccante del Napoli.

La fidanzata di Giacomo Raspadori è sicuramente cambiata dopo l’incontro con il calciatore e la giovane social media manager ha deciso di celebrare il loro amore con due tatuaggi dedicati all’uomo della sua vita!











