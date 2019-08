Elisa Isoardi a Ballando con le stelle/ Arriva la conferma: “Sono negata!”

Elisa Isoardi è ufficialmente (o quasi) una concorrente della nuova edizione di Ballando con le stelle. Tramite una intervista tra le pagine di Diva e Donna, la conduttrice de La Prova del Cuoco ha voluto rendere nota questa bella indiscrezione televisiva. Il programma della rete ammiraglia di Casa Rai, si appresta alla costruzione del nuovo cast e la stessa Milly Carlucci, sta già lavorando per portare in scena novità entusiasmanti. Lo scorso anno, la presentatrice prima di salutare il suo pubblico, aveva anche ufficializzato la giuria dello show a ritmo di danza. Dietro il bancone e muniti di palette, ritroveremo: Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. L’indiscrezione sull’ex fidanzata di Matteo Salvini del resto, girava ormai da molti mesi e quindi, alla presentatrice è sembrato giusto poterlo annunciare in prima persona. “Sarò nella prossima edizione di Ballando con le stelle, anche se ancora non è ufficiale. Ho energie da vendere. Quello che non so dire è se riusciranno a trasformarmi in una ballerina. Sono negata”, ha affermato.

Elisa Isoardi a Ballando con le stelle: arriva la conferma

Elisa Isoardi aveva già partecipato a Ballando con le stelle nel ruolo di ballerina per una notte. Al fianco di Samuel Peron, si era messa in discussione portando in scena un elettrizzante charleston. Peron al suo fianco, aveva ricevuto i molti complimenti della presentatrice che l’avrebbe voluto nuovamente come compagno e maestro qualora fosse rientrata in gioco come concorrente: “Ci conto. È stato già il mio ballerino nel charleston. È uno molto serio. Sa entrarti nella testa. Sa come tirare fuori il meglio dalla gente”, aveva affermato in quella occasione. La prossima stagione televisiva sarà particolarmente importante per Elisa Isoardi. Oltre a La Prova del Cuoco e Ballando con le stelle, sarà anche una giurata di Miss Italia. Al suo fianco anche Milly Carlucci e Caterina Balivo. Il celebre concorso di bellezza, andrà in onda su Rai1 condotto da Alessandro Greco il prossimo venerdì 6 settembre. Proprio la Isoardi è stata lanciata dalla manifestazione nell’edizione del 2000 dove ha conquistato la fascia di Miss Cinema.

