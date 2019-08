ELISA ISOARDI: “VOGLIO PROVARE A VIVERE”/ E i fan: “Forza, sei meglio senza Salvini!”

Elisa Isoardi sembra aver deciso di voltare pagina, questa volta sul serio. Le scorie di un amore finito, grande come quello vissuto con Matteo Salvini, devono essersi trascinate per mesi. Dietro i sorrisi di circostanza, le risposte di cortesia, c’è una donna che non ha mai fatto mistero di aver investito tanto nel rapporto con il leader della Lega e per questo di aver sofferto quando si è resa conto che le loro strade erano destinate a separarsi. Oggi, però, la consapevolezza che un domani può esserci anche senza la persona che avevamo designato, e che non dev’essere per forza un compromesso al ribasso, sembra trasparire con forza nel post che Elisa Isoardi ha pubblicato su Instagram a commento di una foto che la ritrae sorridente in baby-doll. Ecco cos’ha scritto:”Oggi svegliandomi ho realizzato che tutto il resto è stupido. Voglio provare a vivere…. buona serata ragazzi”.

ELISA ISOARDI E MATTEO SALVINI: I FAN, “MEGLIO SENZA DI LUI”

Ci sono buoni propositi e forse anche alcuni “non detti” in questa frase di Elisa Isoardi. Il destinatario? Dopo l’intervista in cui ha ammesso di essere andata vicina ad annientarsi mentre il leader della Lega pensava a se stesso, non bisogna essere maliziosi per pensare che la conduttrice de “La prova del cuoco” abbia voluto lanciare proprio un messaggio di “rottura” rispetto alla sofferenza provata per Matteo Salvini. Questo almeno devono aver capito i fan della Isoardi, che non hanno perso occasione per sottolineare, a commento di questa bella foto, come in realtà la presentatrice dopo la fine della sua “dolorosa” relazione sia ancora più bella di prima. Quasi un sentire comune, stando ai messaggi apparsi accanto al suo post. C’è chi scrive:”Sei sempre stata Bella Elisa E adesso sei ancora più bella…. “. Qualcuno non propriamente simpatizzante per Salvini commenta:”Da quando non hai più in mezzo ai piedi dj Rublo, puoi goderti la vita molto meglio”. Scorrendo ancora i messaggi ne vien fuori un plebiscito: per i fan la Isoardi sta meglio senza Salvini.





