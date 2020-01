Elisa Isoardi “Che fanno copulano?”/ Imbarazzo a La Prova del Cuoco e Claudio Lippi..

Un altro giochetto finito male per Elisa Isoardi che ha gelato i presenti a La Prova del Cuoco. Anche questa volta la conduttrice ha giocato con doppisensi e battutine tant’è che in molti pensano ormai che i suoi non siano dei piccoli errori ma addirittura un modus operandi per rialzare un po’ gli ascolti non certo ai livelli di Antonella Clerici, vera padrona di casa del programma. Ma cosa ha combinato questa volta Elisa Isoardi? Anche in questo caso la conduttrice si è lasciata andare ad una frase “sui generis” un po’ ambigua che ha messo in crisi il pubblico ma anche il suo compagno di viaggio, Claudio Lippi. Ad inizio puntata, sembra proprio quella andata in onda ieri, dopo aver lanciato la sfida tra i cuochi Valeria Raciti e Natale Giunta su “Arancini vs Arancine” e dopo aver atteso il giudizio finale che ha consegnato la vittoria allo chef siciliano, la conduttrice ha atteso all’abbraccio dei sue sfidanti.

CLAUDIO LIPPI ED ELISA ISOARDI DI NUOVO NEI “GUAI” A LA PROVA DEL CUOCO?

Proprio quando Valeria Raciti è corsa ad abbracciare Natale, Elisa Isoardi, vedendo i due stretti stretti stretti, ha subito rilanciato: “Oh Maria Santa, che c’è qua dietro, cosa fanno? Copulano?”. Inutile dire che non sono mancate le risatine e qualche applauso ma sembra proprio che poi tutto abbia lasciato spazio ad un po’ di imbarazzo dal quale anche Claudio Lippi è riuscito a venire fuori con difficoltà visto che la sua collega ha ribadito: “La conoscenza biblica caro…”. Alla fine è proprio il collega che cerca di chiudere: “Andiamo a farcire vai che è meglio”.

