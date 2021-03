Elisa Isoardi/ Due di picche al Visconte Ferdinando (Isola dei Famosi 2021)

Elisa Isoardi naufraga a L’Isola dei Famosi 2021: la conduttrice Rai si lancia in una nuova avventura, ma durante la prima puntata annuncia “abbandono qui”. Come mai? Cosa è successo? La ex conduttrice de La Prova del Cuoco dopo lo stop del suo programma su Rai1 si è dedicata a nuove esperienze televisive: prima la partecipazione come “ballerina” a Ballando con le Stelle ed ora il passaggio a Mediaset dove ha deciso di mettersi in gioco in uno dei reality più difficili di sempre: l’Isola dei Famosi. Inutile negarlo che lei è la unica e vera vip di questa quindicesima edizione del reality show condotto quest’anno da Ilary Blasi e tutti i riflettori sono puntati su di lei. La bella Isoardi è entrata nel gruppo dei rafinados, ossia quei vip che si contraddistinguono per eleganza e classe. Tra questi c’è proprio la ex compagna di Matteo Salvini in compagnia di Angela Melillo, Ferdinando Guglielmotti, Drusilla Gucci, Akash Kumar.

Elisa Isoardi/ "Volo da sola", i fan in rivolta “Sei caduta in basso" (Isola dei famosi 2021)

Elisa Isoardi “abbandono qui”: le parole choc a L’Isola dei Famosi 2021

Elisa Isoardi durante la prima puntata dell’Isola ha regalato già i primi colpi di scena. Il gruppo dei Rafinados si è confrontato in una prova contro i Burinos perdendo e finendo così al televoto. I naufraghi rafinados hanno dovuto fare il nome di un concorrente del loro gruppo: la più nominata è stata Drusilla Gucci. Durante la nomination la Isoardi però ha destato un pò di preoccupazione per via di una affermazione rilasciata durante la sua nomination. Tutto è iniziato quando il Visconte Ferdinando ha rivelato di provare un certo interesse per la conduttrice: “chi mi potrebbe piacere? Mi attira Elisa Isoardi. Dopo il tramonto sento il bisogno di sedurre, fosse anche solo il gatto. Io amo la donna in maniera tantrica, voglio darle amore per un giorno intero, pratico lo yoga tantrico però con le donne non ho storie lunghe, duro poco”. Affermazioni forti che non sono state molto gradite dalla Isoardi che nel momento delle nomination in Palapa non solo ha deciso di nominarlo, ma anche dato come motivazione: “persona raffinatissima però a me fa un po’ paura questa roba del tantrico… Quindi direi che abbandono qui”. Un bel due di picche in diretta tv!

