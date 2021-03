Elisa Isoardi/ “Volo da sola”, i fan in rivolta “Sei caduta in basso” (Isola dei famosi 2021)

Elisa Isoardi concorrente Isola dei famosi 2021

Elisa Isoardi sbarca all’Isola dei famosi 2021, al via questa sera, lunedì 15 marzo, su Canale 5. La conduttrice ed ex fidanzata di Matteo Salvini volta pagina: dopo anni in Rai diventa una dei protagonisti del celebre reality show di casa Mediaset. Dopo la chiusura della storica trasmissione “La prova del cuoco”, che aveva condotto dopo Antonella Clerici, Elisa Isoardi ha partecipato, come concorrente, a “Ballando con le stelle”, facendo sognare il pubblico su un presunto flirt con il maestro Raimondo Todaro. Al termine dell’esperienza sulla pista, si era anche vociferato che sarebbe stata nella giuria de “Il cantante mascherato”, ma così non è stato e il suo posto è stato presa da Caterina Balivo. “Ho avuto alti e bassi. In 18 anni di Rai e 38 di vita ho avuto alti e bassi ma ho affrontato tutto con il sorriso e con la fierezza di aver superato certe cose senza troppa pesantezza”, ha recentemente confessato Elisa Isoardi, come riporta Libero Quotidiano.

"Elisa Isoardi condurrà Domenica Live"/ Dopo L'Isola pronto il salotto di Canale 5?

Elisa Isoardi: lascia la Rai e sbarca in Mediaset

Elisa Isoardi è pronta a partire per l’Honduras e a mettersi alla prova all’Isola dei famosi: “Adesso volo da sola e Mediaset è arrivata al momento giusto, ho voglia di fare e di cambiare”, ha aggiunto. Per preparasi alla nuova avventura, Elisa si è ritirata a Colletto di Castelmagno, il comune piemontese dov’è nata e dove vive la sua famiglia. “Ho bisogno di un reset e di cambiare aria. Voglio farmi sorprendere, vado dove sento che è giusto andare”, ha detto al Corriere della Sera spiegando i motivi che l’hanno spinta ad accettare la proposta di casa Mediaset. I suoi fan, però, non hanno visto di buon occhio il nuovo progetto televisivo di Elisa Isoardi: “Sei caduta in basso” e “Sei brava, meriti un programma tutto tuo”, hanno scritto alcuni utenti sula sua pagina Instagram. Sulle spiagge dell’Honduras, Elisa Isoardi riuscirà a far ricredere i suoi fan sul passaggio da Rai a Mediast?

LEGGI ANCHE:

MATTEO SALVINI, EX FIDANZATO ELISA ISOARDI/ Lei: "la storia della mia vita"Elisa Isoardi/ Dopo Ballando nessun amore: "sono in fase di ricezione e ascolto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA