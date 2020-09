Elisa Isoardi e Raimondo Todaro fidanzati?/ Dietro le quinte di Ballando coccole e…

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sono una delle coppie della nuova edizione di Ballando con le Stelle e c’è chi parla già di un possibile flirt tra l’ex compagna di Matteo Salvini e l’ex marito di Francesca Tocca. Sarà davvero così? Non è dato saperlo, anche se la coppia di ballo sembrerebbe aver trovato un feeling davvero speciale come confermano le foto pubblicate dai rispettivi protagonisti sui profili social. Intanto mentre il pubblico di Rai1 attende la partenza della nuova edizione del programma di Milly Carlucci slittato di una settimana per via di un caso di positività al Coronavirus per il ballerino Samuel Peron, la Isoardi e Todaro sono una delle coppie che hanno ricominciato a fare le prove. Tra una prova di ballo e l’altra possibile che sia scattato qualcosa tra i due, visto che il settimanale Diva e Donna ha sorpreso il ballerino professionista e la conduttrice insieme, mano per la mano, per le strade di Roma. Chissà che tra i due non sia scattato qualcosa di più, del resto lo si sa che il ballo è spesso l’anticamera dell’amore.

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro prove di flirt a Ballando con le Stelle?

E’ scattata una bella complicità tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, una delle coppie di Ballando con le Stelle 2020. Per molti tra la conduttrice e il ballerino professionista è in corso un flirt né confermato né smentito dai diretti interessati. Possibile che tra una prova e l’altra di balla, i due abbiano scoperto di avere tante cose in comune al punto da conoscersi anche al di fuori del programma. Del resto non è la prima volta che a Ballando con le Stelle si formano delle coppie: basti pensare a quella nata tra Fabio Basile e Anastasia Kuzmina oppure alla celebre coppia Hoara Borselli e Simone di Pasquale. Non solo, andando indietro nel tempo nel 2006 Cristina Chiabotto proprio a Ballando ha conosciuto Fabio Fulco con cui ha vissuto una lunghissima storia d’amore, mentre il feeling tra Samantha Togni e Stefano Bettarini è scoppiata proprio sulla pista da ballo. Diciamo che i presupposti ci sono tutti anche per la Isoardi prontissima a questa nuova sfida: “ce la metterò tutta per far bella figura nel programma. Quello che non so dire è se riusciranno a trasformarmi in una ballerina. Sono negata”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA