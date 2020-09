RAIMONDO TODARO E ELISA ISOARDI/ Mano nella mano a Roma: solo amicizia o nuovo amore?

Anche quest’anno è possibile che Ballando con le stelle possa far sbocciare un nuovo amore. Alla vigilia della partenza dello show, conquistano la pole position due nomi molto amati: Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi, lui maestro, lei concorrente dell’edizione, I due balleranno insieme durante lo show di Rai1. Se Todaro è single da pochi mesi dopo la fine del matrimonio con Francesca Tocca, Elisa Isoardi non ha mai rilasciato dichiarazioni chiare sulla sua attuale situazione sentimentale. Da settimane però si vocifera un loro feeling e sia dentro che fuori lo studio sarebbero stati descritti affiatatissimi. Ora a “pizzicarli” è stato il settimanale Diva e Donna che li ha paparazzati mentre passeggiavano sereni tra le vie di Roma, sotto la luce del sole e tenendosi per mani. Che la loro amicizia e collaborazione professionale si stia trasformando in qualcosa di più serio? A vederli così in sintonia si direbbe proprio che tra i due stia nascendo un amore. Mancherebbe però il bacio, ma non si esclude che possa arrivare in una delle tante coreografie…

RAIMONDO TODARO E ELISA ISOARDI: UNA SINTONIA SPECIALE

Già da alcuni giorni si vocifera la nascita di una simpatia speciale tra due protagonisti di Ballando con le Stelle 2020 in partenza dal 19 settembre, una settimana dopo rispetto alla tabella di marcia iniziale a causa dell’emergenza Covid che ha bloccato due protagonisti del cast. Intanto Raimondo Todaro si consola con Elisa Isoardi, sua futura partner nell’edizione numero 15 che lo vedrà protagonista. Il settimanale Oggi li aveva già paparazzati nel backstage durante le prove, in atteggiamenti “intimi” e complici, tra baci sulla guancia e vicinanze sospette. Adesso però il gossip si alimenta dopo le foto del settimanale Diva e Donna. Entrambi single, potrebbero rappresentare la vera coppia dell’edizione, anche fuori dagli studi televisivi. La differenza di età tra i due è minima (lui 33, lei 37) ma soprattutto ciò che sembra colpire è proprio la sintonia già espressa e che non potrebbe che aumentare nel corso della loro partecipazione al programma. A questo punto, se son rose…



