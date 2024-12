Piccolo incidente per Elisa Isoardi nel bel mezzo dei festeggiamenti per il Natale; la conduttrice avrebbe voluto trascorrere la festività in spensieratezza e godendosi il tempo in compagnia della sua famiglia. Peccato che un inconveniente non programmato e piuttosto fastidioso abbia reso il 25 dicembre un giorno da ricordare, ma non in positivo.

Ma cosa è successo ad Elisa Isoardi? E’ stata proprio la conduttrice a raccontarlo sui social, mettendoci anche un pizzico di ironia per sdrammatizzare la situazione. “Il Natale che non ti aspetti, sono rimasta chiusa fuori casa!”, questo la rivelazione fatta sui social – come racconta Il Fatto Quotidiano – con ovviamente la situazione aggravata dal fatto che, visti i festeggiamenti natalizi, difficilmente sarebbe riuscita a trovare qualcuno disposto ad aiutarla.

Elisa Isoardi bloccata fuori casa nel giorno di Natale: “I fabbri non ci sono…”

“Ovviamente, il giorno di Natale, i fabbri sono a casa con le loro famiglie… Per fortuna mia madre ha ancora alcune cose mie e mi sono cambiata”. Elisa Isoardi, rimasta chiusa fuori casa nel giorno di Natale, non si è dunque persa d’anima ed è subito corsa ai ripari. La conduttrice, in mancanza di tecnici specializzati per aprire la propria porta di casa, si è dunque vista costretta ad interpellare i vigili del fuoco che hanno prontamente risolto il problema restituendo alla conduttrice la possibilità di vivere un sereno Natale con gli affetti e, soprattutto, non fuori dalla propria casa. “Ce l’hanno fatta! Alla fine è andato tutto bene…”.